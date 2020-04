«Comme ambulanciers, notre travail est chamboulé»

Si le nombre d’appels a grimpé du côté de la Fondation Urgences Santé, ça ne signifie pas que le nombre d’interventions des ambulances a augmenté. En temps normal, on compte 50'000 missions par an et le chiffre ne devrait a priori pas foncièrement changer.

«Les cas Covid représentent la moitié des alarmes, mais le nombre d’interventions est stable, car les interventions liées à la fête et aux loisirs ont presque complètement disparu», explique Philippe Mettler, l’un des patrons de la compagnie privée STAR Ambulances. «C’est par exemple le cas des accidents dus à des activités sportives. Mais aussi les bagarres et les personnes fortement alcoolisées.»

Quant aux ambulances publiques du Service de protection et de sauvetage de Lausanne (SPSL), elles tournent comme d’habitude avec une vingtaine d’interventions par jour. «La proportion pour des cas de maladie est toujours d’un peu plus de 70%, comme à l’accoutumée», explique Michel Gandillon, le porte-parole du SPSL.

Ce qui change surtout, c’est la façon de travailler. «Elle est chamboulée», souligne Christophe Studer, le président de l’Association vaudoise des ambulanciers et techniciens-ambulanciers. «Nous avons l’habitude de travailler en binôme. Nous sommes très proches et nous nous connaissons bien. Mais désormais nous essayons de préserver un des deux membres de l’équipe, qui reste en dehors de l’appartement du patient, voire dans l’ambulance, pour limiter les contacts et éviter que tout le monde soit contaminé. Nous sommes toujours prudents quand on travaille en ambulance, mais là encore plus pour éviter de devenir un vecteur de contamination.»

À noter que tous les types d’ambulances sont touchés. C’est aussi le cas de celles qui ne font que des missions non urgentes et des transferts, comme SAT Ambulance, à Yverdon. «Nous observons beaucoup moins de transferts, car de nombreux examens médicaux et rendez-vous sont annulés», explique Annick Wymann, directrice associée de SAT Ambulance. «Tout est un peu plus calme dans le pré-hospitalier en ce moment.»