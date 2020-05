L'ancien directeur du Vivarium prend la barre d'Aquatis

«C’est un peu un retour aux sources. Quand j’étais le directeur du Vivarium de Lausanne, je me faisais un devoir de placer le visiteur avant toute chose. Maintenant que je suis à la tête d’Aquatis, je vais renforcer son orientation familiale et populaire.» Michel Ansermet sait qu’il a du pain sur la planche. Il est certes le nouveau capitaine du plus grand aquarium d’eau douce en Europe, ouvert en octobre 2017, mais c’est un paquebot qui n’a jamais atteint sa vitesse de croisière. Fermé depuis le 13 mars pour cause de coronavirus, le centre rouvrira le 8 juin, comme tous les parcs animaliers.

Explorateur dans l’âme

À 55 ans, Michel Ansermet est un passionné de zoologie. Il succède à Jean-Marc Meylan, le directeur sortant. Explorateur dans l’âme, il a parcouru le monde, étudié de nombreuses espèces et est l’auteur d’une multitude de publications zoologiques, notamment sur les reptiles venimeux et les crocodiles. Il est aussi organisateur d’événements sportifs et d’expéditions scientifiques, formateur à l’Académie de police de Savatan, ou encore expert pour divers vétérinaires cantonaux. Il est arrivé à Aquatis dès son ouverture en tant que senior curateur et ambassadeur. Un dernier aventurier.

Le prix des entrées à Aquatis a souvent été décrié car jugé trop élevé pour les familles. Ce sont pourtant elles que Michel Ansermet souhaite retrouver. Il a donc mis sur pied une offre qui parlera au porte-monnaie: pendant l’été, Aquatis proposera deux billets pour le prix d’un. Ainsi, il en coûtera 48 francs la visite pour une famille de deux adultes et deux enfants, contre 96 francs en temps normal. De quoi booster la fréquentation du site. Pour rappel, 240'000 personnes ont visité Aquatis en 2019, alors que 450'000 étaient espérées dans un premier temps. Autre stratégie pour retrouver des visiteurs: partager des expériences avec eux. «Je vais demander davantage d’implication de la part de tout le personnel, et je vais m’appuyer sur plus de bénévoles tout au long du parcours afin d’améliorer l’approche pédagogique», assure Michel Ansermet. Ainsi, le week-end de la réouverture du centre, il proposera une exposition sur les scorpions, avec une quarantaine d’espèces présentées.

Un appel aux dons La réouverture le 8 juin, Aquatis l’attend avec impatience pour se renflouer: même fermé au public, le centre dépense chaque jour 35'000 francs pour nourrir ses 10'000 poissons et ses centaines de reptiles, et pour maintenir l’eau des bassins (ndlr: près de 2 millions de litres) à bonne température… Pour l’aider, la Ville de Lausanne lui a accordé un soutien ponctuel de 240'000 francs la semaine dernière, sous forme d’abandon de factures. De son côté, Aquatis a lancé un appel aux dons sur son site internet. «Nous nous faisons beaucoup de souci pour nos pensionnaires si la fermeture du site dure trop longtemps», affirme la Fondation Aquatis. Des dons qui restent faibles pour l’heure.