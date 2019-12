Une année de déferlantes verte et violette

Les actus de 2019

L’Hôpital Riviera-Chablais ouvre ses portes à Rennaz



Après plus de 15 ans de discussions et de procédure, le nouvel hôpital intercantonal de Rennaz ouvre ses portes le 28 octobre, après son inauguration le 29 août.



Il permet de concentrer sur un seul site les services répartis jusqu’ici dans les hôpitaux de Vevey, de Montreux, d’Aigle et de Monthey.



Avec 300 lits (360 au maximum) et 2000 collaborateurs, sa construction et son équipement avoisinent les 390 millions de francs, soit 50 millions de plus que prévu.





Image: Jean-Paul Guinnard





Après plusieurs années d’opposition populaire, le projet de raser la forêt du Flon pour créer une rampe routière à Lausanne est officieusement abandonné par l’État et la commune. La nouvelle est révélée en octobre par «24 heures».Les autorités attendent encore une décision du Tribunal fédéral sur cette forêt pour confirmer l’information dans le contexte des travaux du tram T1.Image: Odile MeylanLe 13 février, le Conseil d’État in corpore offre une boîte à musique à Mélodie, un bébé de sept semaines. Elle symbolise le passage du Canton à 800'000 habitants.Image: Jean-Bernard Sieber/ARCLa baisse fiscale pour les entreprises, comprise dans la RIE III vaudoise, entre en vigueur le 1er janvier. Concrètement les sociétés ordinaires voient leur taux d’imposition sur le bénéfice diminuer de 21,65% à 13,8%.Les entreprises à statut spécial voient disparaître leur régime particulier. L’État et les communes prévoient alors des baisses de rentrées fiscales de plusieurs centaines de millions.En début d’année, Pascal Broulis dépose une plainte au civil pour atteinte à l’honneur contre le journaliste de «Tages-Anzeiger» qui a notamment révélé son statut fiscal à cheval entre Sainte-Croix et Lausanne. La procédure n’est pas encore terminée.En avril, Jacqueline de Quattro ouvre une action contre «24 heures» et les éditions Attinger, en lien avec la parution d’un livre qui lui est consacré. La justice a obligé l’éditeur à changer la couverture de l’ouvrage.