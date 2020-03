L'apéro devient virtuel pour lutter contre la solitude

Ils ont la trentaine ou s’en approchent. Ils se connaissent de près ou de loin depuis plusieurs années. Ils ont normalement l’habitude de se donner rendez-vous tous les mercredis après le boulot pour prendre l’apéro. Le plus souvent, ils se retrouvent à l’Atelier, un bar situé sur l’avenue de France à Lausanne, à deux pas de la place Chaudron.

Mais voilà, l’épidémie de coronavirus en a décidé autrement. Les mesures de semi-confinement imposées par le gouvernement les ont contraints à modifier quelque peu leurs plans. «Pendant quelques semaines, on va devoir opter pour des apéros 2.0», rigole, devant son écran, Olia, 31 ans. Ce soir-là, c’est sur la plateforme de visioconférence Zoom que la jeune femme passionnée par les nouvelles technologies a invité ses amis à la rejoindre. «Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, on se réunit tous les mercredis. C’est notre rendez-vous hebdomadaire. Alors ce n’est pas le coronavirus qui va nous arrêter», continue, bien installée dans son canapé, la maîtresse de cette cérémonie numérique.

Depuis la fermeture des bars et l’interdiction de se réunir à plus de cinq personnes, les apéros et dîners à distance, effectués par écrans interposés, se multiplient dans le canton. «Coronapéro», «Skypéro», «Apéro Skype» ou tout simplement «Apéro cam»: cette nouvelle tendance peut prendre plusieurs appellations. Et les plateformes sur lesquelles il est possible de trinquer virtuellement ne manquent pas (lire encadré).

Fous rires

Dix-neuf heures pétantes. Alexandre, Laia, Sarah, Samanta et Jonathan se connectent à tour de rôle. Tous ont à la main une bouteille de bière ou un verre de vin. «Hé, salut les copains. Santé! clament-ils tous en même temps, dans un joyeux brouhaha. Que ça fait plaisir de vous voir.» Alors que la joyeuse bande d’amis lausannois célèbre la joie de se retrouver, certains en profitent pour s’ouvrir un paquet de chips ou pour fumer une cigarette à la fenêtre de leur salon. Les visages sont pixélisés. Les bugs sont fréquents. Peu importe: le cœur y est. «Désolé pour la qualité médiocre de ma webcam, s’excuse d’entrée Alexandre. Ma connexion internet est pourrie, ça risque de couper.»

Malgré ces quelques couacs, les discussions s’enchaînent pendant presque deux heures. Sans surprise, l’épidémie de Covid-19 est sur toutes les lèvres. Tous craignent que les mesures de confinement se durcissent encore, comme en Italie, en France et en Espagne. Mais pour l’heure, chacun profite de pouvoir encore sortir de chez soi librement. «Je n’ose pas imaginer ce que ça sera quand on ne pourra plus sortir», s’inquiète Olia.

Les fous rires sont également de la partie. Comme pour camoufler tant bien que mal les inquiétudes liées à l’avancée de la pandémie. «J’ai commencé à faire des choses que je ne faisais jamais chez moi avant, genre du sport», plaisante Samanta, 31 ans. «Je viens de sortir de 5 mois de chômage et là, j’ai l’impression, d’y être à nouveau», note Alexandre en décapsulant sa deuxième bière.

La bande de copains lausannois s’efforce déjà de voir toutes sortes d’avantages dans cette nouvelle manière de trinquer. «Parfois, le mercredi soir, je suis trop fatiguée pour sortir de chez moi, raconte Sarah, 27 ans. Mais là, étant donné que je peux rester dans mon salon, c’est très pratique. On peut partir quand on veut. On est déjà chez soi.» «Et c’est aussi moins cher que de prendre l’apéro en ville», renchérit Olia. Seul bémol peut-être: le mode d’interaction totalement chamboulé. «En visioconférence, on est tous obligés de participer à la même discussion et de prendre la parole l’un après l’autre. Au risque, sinon, de ne pas se faire comprendre. C’est très différent qu’un apéro réel», témoigne Samanta.

Les bières et les chips sont terminées. Au final, l’expérience de l’apéro virtuel n’est pas si étrange que cela. Elle est parfaite pour éviter de répandre le virus. «Il manque un peu de chaleur humaine, déplore Sarah. Mais c’est le prix à payer pour maintenir un semblant de vie sociale. Et on réussit à avoir les mêmes conversations que d’habitude dans une ambiance décontractée, donc c’est chouette!» Une première expérience d’apéro 2.0 donc plutôt réussie pour ces connectés. «Rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit», conclut Olia avant de mettre un terme à ce premier «coronapéro» qui restera probablement dans les annales.