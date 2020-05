Une application pour faciliter le traçage dans les bistrots

Donner son identité et numéro de téléphone, ainsi que la date et l’heure de son passage dans un bistrot? Ce ne sera plus nécessaire après que le Conseil fédéral a révisé sa copie. Si les restaurateurs sont soulagés, il reste toutefois possible de participer au traçage de la pandémie sur une base volontaire. Et plutôt que de passer du temps au comptoir d'un restaurant à remplir une fiche, une start-up lausannoise a mis au point un système qui ne nécessite qu’un smartphone.

C’est le patron d’établissements nocturnes Thierry Wegmuller qui avait eu l’idée de la chose, juste avant le début du confinement. Il espérait alors maintenir ses enseignes ouvertes en permettant la traçabilité du virus parmi sa clientèle. La vague du Covid-19 a été la plus rapide. Le retournement du Conseil fédéral, en vue de la réouverture des bistrots ce lundi, aussi. Mais l’application reste valable. «Nous allons la mettre en place ce lundi aux Arches et le système est à disposition des cafés et restaurants qui souhaitent l’utiliser», dit-il.

Un fonctionnement simple

Celui-ci a été développé par Smeetz, une start-up lausannoise spécialisée dans les loisirs et l’événementiel. Il fonctionne simplement: le client s’inscrit auprès d’un lien internet donné par l’établissement. Le résultat donne un code QR qui pourra également être accepté dans d’autres établissements. «Les données s’effacent automatiquement après quatorze jours», assure Alexandre Martin, cofondateur de Smeetz. L’entreprise héberge également la plateforme Save the night (www.save-the-night.ch), qui soutient les clubs et les DJ – qui n’ont toujours pas la moindre idée de leur réouverture – par la vente de coupons.

Président de GastroVaud, Gilles Meystre est avant tout très heureux du revirement opéré à Berne. «La perspective de se faire enregistrer refroidissait les clients, dit-il. Et cela provoquait une inégalité de traitement par rapport à d’autres secteurs.» Mais avant cette nouvelle décision, des demandes de restaurateurs avaient abouti auprès de la faîtière pour qu’une solution simple soit trouvée pour l’enregistrement des clients. Il n'est pas certain toutefois que l'application soit adoptée par tous. «Le système de Smeetz semble effectivement plus simple que de laisser le client noter ses coordonnées et nettoyer le stylo ensuite, mais la reprise se fait déjà avec suffisamment de contraintes», estime Gilles Meystre.