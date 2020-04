«Nous appréhendions ce week-end, nous avons été déçus en bien»

Le retour des patients non Covid-19 aux Urgences

Le nombre de cas positifs continue d’augmenter en terre vaudoise mais le médecin cantonal Karim Boubaker évoque «un ralentissement de cette augmentation et une situation qui pourrait s’approcher ces prochains jours d’un plateau. On verra comment la situation évolue ces prochaines quarante-huit heures.» Et les hospitalisations? «On a eu la dernière semaine une diminution de personnes hospitalisées en même temps. On est arrivé depuis deux, trois jours à une situation de plateau.» Plus de 70 personnes sont actuellement aux soins intensifs. Concernant les décès en lien avec le Covid-19, un léger ralentissement est observé.







Les hôpitaux n’ont donc pas fait face à une vague de patients Covid durant ce week-end pascal. «On avait déjà remarqué une diminution des cas juste avant ce week-end et cela se confirme», indique le directeur du CHUV, Philippe Eckert. Il y a encore dix jours, l’hôpital enregistrait jusqu’à 25 nouveaux cas quotidiens. La moyenne varie actuellement entre onze et quinze. Les hospitalisations diminuent (112) mais le nombre de malades aux soins intensifs reste stable (38). Cela est dû à la durée de séjour de ces malades gravement atteints: une quinzaine de jours en moyenne.



Signe intéressant: les Urgences du CHUV ont repris une activité «normale». «Sans surcharge massive, précise Philippe Eckert. On a vu réapparaître ce week-end des cas habituels. Par exemple quelques accidentés, dont des motards.» Les Urgences de l’Ensemble hospitalier de la Côte (EHC) ont aussi été confrontées à des traumatismes causés par des chutes, surtout à vélo. «Des personnes qui occupent des lits alors qu’on leur a justement dit d’éviter lesrisques», regrette Florence Renggli au Service de communication.



Pas d’engorgement des Urgences à déplorer à l’EHC mais «une activité importante» durant le week-end de Pâques. L’établissement a notamment admis quelques patients infectés dont l’état s’est dégradé. Aucun n’a été hospitalisé. «Le nombre global de cas Covid est resté stable (de 27patients avant le week-end à28), ce qui est un indicateur rassurant», précise Florence Renggli. Une autre catégorie demalades a fréquenté les Urgences: des personnes souffrant d’autres pathologies et qui ont trop attendu pour consulter. «On s’est rendu compte que beaucoup attendent à la maison, de peur d’aller à l’hôpital, décompensent à domicile et arrivent dans un piteux état», relève Florence Renggli.



Même constat à l’Hôpital Riviera-Chablais, qui qualifie le week-end de «calme». «Depuis cinq ou six jours, on recommence à voir aux Urgences des patients avec des affections autres que le Covid: décompensations cardiaques, problèmes neurologiques… Cela nous «rassure»; on se demandait où ils étaient passés. La fréquentation commence à se refaire normalement», rapporte ledirecteur des soins Jose Iglesias. Les Urgences reçoivent actuellement entre 50 et 60 personnes par jour contre 100 en temps normal.



Le DrKarim Boubaker indique qu’il faut «commencer à réfléchir au déconfinement. Les experts en santé publique ont travaillé à amener des solutions, et des discussions ont lieu actuellement avec l’OFSP. Les objectifs resteront toujours la protection de la population et du système de santé.»



Concernant la situation très difficile des EMS vaudois, le médecin cantonal informe que l’accès au matériel a été amélioré et que du personnel aété envoyé en renfort (lire «24heures» du 9avril). Il ajoute que seuls quelques cas particuliers seraient problématiques et que «la situation globale semble se détendre». M.N