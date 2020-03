L’argent de la BNS et de la BCV aiguise l’appétit des Communes

«Tout cet argent, et seulement pour le Canton?» C’est le genre de questions que se sont posées la semaine dernière un certain nombre de syndics et de municipaux vaudois. Objet de leur surprise: les 456 millions de francs que l’État de Vaud va toucher de la Banque nationale suisse (BNS) et de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) (lire notre édition du 3 mars). De quoi aiguiser les envies des Communes, dont les finances sont à la peine, alors que celles du Canton sont florissantes.

L’avis semble largement partagé par ces élus communaux: l’État doit reverser une partie de ce montant aux Communes. L’idée sera d’ailleurs présentée ce mardi au Grand Conseil, par la voix du député libéral-radical Pierre-André Romanens. Concrètement, le Canton touchera 249 millions pris sur le bénéfice de la BNS, alors qu’il avait tablé sur 62 millions, et 207 millions de dividendes de la BCV, au lieu de 202 l’année précédente.

Daniel Rossellat, le syndic indépendant de Nyon, est l’un des premiers à avoir fait part de ses idées à ses collègues. «Puisque le Canton ne s’attendait pas à recevoir ce montant de la BNS, alors partageons-le!» estime-t-il. Pour lui, la moitié doit servir à financer en partie la facture sociale adressée par le Canton aux Communes. «Quand l’État a connu des difficultés financières, elles [les Communes] ont été les sponsors de sa remise à flot, ajoute-t-il. Pour calculer le montant de la facture sociale, on prend pour base une partie de leurs recettes aléatoires. Une partie des recettes aléatoires du Canton devrait donc aussi être utilisée pour ça.»

À Lausanne, la municipale socialiste Florence Germond estime que le bénéfice de la BNS «tombe du ciel» pour le Canton: «Ce n’est pas de l’argent qu’il aurait généré en introduisant par exemple des mesures d’économie ou des mesures fiscales. Il ne peut pas transmettre seulement les charges aux Communes, et jamais les revenus.» Pour elle, l’État doit injecter cet argent dans la péréquation, alors que seules les Communes la financent aujourd’hui.

Soutien de tous bords

L’idée d’un partage devrait trouver du succès à gauche et à droite. Car même des élus communaux PLR la soutiennent, comme Frédéric Borloz, syndic d’Aigle, conseiller national et ancien député. «La BNS est une institution publique qui redistribue, via les Cantons, une partie de son bénéfice à la population, argumente-t-il. Les Communes fournissent des prestations publiques et ce bénéfice ne devrait donc pas s’arrêter au Canton.» Il s’oppose par contre à l’idée de partager le dividende de la BCV, arguant que le Canton a soutenu la banque lors de ses difficultés et que les Communes peuvent en acquérir des actions.

Le Canton est-il prêt à partager? L’entourage de la ministre écologiste Béatrice Métraux, qui gère les relations avec les Communes, reste prudent: «Il faut laisser se faire les discussions dans le cadre de la plateforme entre le Canton et les Communes sur la péréquation.»