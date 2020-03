L’arsenal thérapeutique contre le coronavirus

Chez la grande majorité des Vaudois touchés par l’épidémie de nouveau coronavirus SARS-CoV-2, la maladie évolue grosso modo comme une grippe. Ces personnes ne sont plus systématiquement hospitalisées. Elles sont confinées à la maison, sous surveillance mais sans soins particuliers, si ce n’est du paracétamol. Une minorité de malades plus sévèrement atteints sont actuellement hospitalisés au CHUV et dans trois hôpitaux régionaux (surtout des personnes âgées avec des polymorbidités).

Comme il n’existe pas de traitement spécifique contre la maladie, les médecins se basent sur les tests in vitro et les expériences faites avec les autres coronavirus: le SARS-CoV (apparu à Hong Kong en 2004) et le MERS-CoV (apparu en Arabie saoudite en 2012). En clair: ils testent des médicaments existants, à la recherche de celui qui fera effet. «On n’a pas encore pu contrôler l’avantage d’administrer tel ou tel médicament. On observe simplement comment le patient se comporte quand on lui donne ceci ou cela», indique le Dr Oriol Manuel, médecin adjoint au Service des maladies infectieuses du CHUV.

Le spécialiste passe en revue les traitements à sa disposition.

Lopinavir (Kaletra)

Un antiviral utilisé à une époque contre le VIH. C’est le médicament utilisé actuellement par le CHUV sur les malades de plus de 65ans avec des syndromes respiratoires. «Ces patients sont stables, mais on n’a pas encore assez de recul, précise le Dr Oriol Manuel. Ce médicament est bien toléré pour l’instant, mais il est difficile d’en dire autre chose.» Le Kaletra inhibe une protéine similaire au coronavirus, explique le médecin. «Il a été utilisé contre le SARS et le MERS, et il y a quelques cas anecdotiques de récupération. Une étude menée sur cinq patients à Singapour montre que deux d’entre eux ont bien évolué rapidement.»

Remdesivir

Le CHUV a passé commande de cet antiviral de très large spectre utilisé pour traiter Ebola. «Son efficacité n’est pas encore connue, indique le DrManuel. On espère avoir des données rapidement… Pour l’instant, on a surtout des données in vitro montrant que c’est le médicament qui inhibe le mieux le virus. Mais on ne dispose pas encore de données sur l’humain de bonne qualité.»

«Il a été utilisé en Italie sur des patients, continue l’infectiologue. Ce n’est pas très rassurant: certains finissent aux soins intensifs. On a donc l’impression que ce n’est pas un médicament miracle.» Au CHUV, il serait utilisé pour des malades à risque qui commencent à avoir une atteinte pulmonaire.

Chloroquine

Un antiparasitaire utilisé pendant longtemps pour traiter la malaria (paludisme). Des données in vitro montrent qu’il inhibe le virus. «La Chine parle d’une étude prouvant des effets bénéfiques sur l’humain, mais personne ne l’a vue. On est un peu réticent à utiliser ce médicament: traiter des virus avec des antiparasitaires n’a jamais marché.»

Les pistes

Le Dr Oriol Manuel cite une piste parmi d’autres: «Une étude montre que les patients aux soins intensifs ont une molécule dans le sang très élevée. Cela pourrait être un marqueur de l’infection. Et il existe un médicament pouvant inhiber cette molécule.»

Et le vaccin? Selon l’Organisation mondiale de la santé, 20 candidats sont en cours de développement pour lutter contre le Sars-CoV-2. La première phase vise à savoir si le vaccin est sûr et sans danger et s’il peut prévenir l’infection. Le cas échéant, il faudra produire à large échelle. «Des millions, des milliards de doses, commente le Dr Manuel. Cela va prendre du temps. Les experts disent qu’on ne pourra pas y arriver avant 12-18 mois.» L'épidémiologiste Marcel Salathé se montrait plus optimiste dans un article publié le 8 mars sur 24heures.ch, indiquant qu’il serait «surpris que nous n’ayons pas de vaccin d’ici à la fin de l’année».