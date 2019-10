Arzier-Le Muids, lanterne rouge du canton

«J’ai merdé!» avoue le président du Conseil communal d’Arzier-Le Muids. Sa commune a été la dernière du canton, même peut-être de Suisse, à donner ses résultats pour les élections fédérales. «J’ai saisi les bulletins compacts dans le système Votelec, ce qu’apparemment il ne faut pas faire. Résultat, tout était bloqué!» explique Jean-Pierre Vuille.

De son côté, le préfet s’est inquiété: «Ne voyant rien venir alors que, vers 18h, le dépouillement était fini dans le district, raconte Jean-Pierre Deriaz, j’ai appelé Arzier, où on m’a répondu qu’il y avait un problème mais qu’ils allaient se débrouiller. N’arrivant ensuite même pas à les atteindre par téléphone, je suis monté vers 20h.»

Le problème était bien la saisie d’un certain nombre de bulletins non modifiés dans l’application Votelec. «Il fallait donc les identifier et les supprimer de l’application, puis procéder à un recomptage des votes pour le Conseil national», précise Vincent Duvoisin, chef de la Division affaires communales et droits politiques.

Arzier-Le Muids, qui n’avait pourtant que 725 bulletins rentrés, a pu transmettre ses résultats à 22h51, soit 1 heure après Lausanne, 2h40 après Zurich. «J’ai assez mal dormi ensuite», note, penaud, le président du Conseil, qui n’avait pas suivi de cours sur Votelec.