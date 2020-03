Asthmatiques, prenez votre traitement!

Michel Cymes - le médecin français ultramédiatique - a expliqué dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux ainsi qu’à la radio pourquoi «les gens allergiques sont plus sensibles aux infections virales» comme le coronavirus. Pour le spécialiste, l’histamine sécrétée chez les personnes allergiques - et qui déclenche notamment les réactions telles que yeux rouges et éternuements - contrecarrerait l’action des globules blancs qui luttent contre le virus. Et de conclure qu’il est par conséquent très important de bien prendre ses antihistaminiques.

«Je ne dis pas qu’il n’y a aucune étude sur le sujet, mais je ne vois pas à laquelle, en particulier, il se réfère pour dire cela, réagit Denis Comte, allergologue au CHUV, après avoir visionné la vidéo en question. Ce qui est certain, c’est que les asthmatiques ont plus de risques de développer des complications avec le coronavirus, et qu’il est important que leur asthme soit bien équilibré afin de limiter ces complications.»

Le médecin du CHUV rappelle en outre la nécessité pour les personnes allergiques de continuer à prendre leur traitement à base de cortisone inhalée. «Un asthme mal contrôlé présente un risque de complications plus élevé qu’un asthme traité et bien équilibré.»

Quid des mises en garde contre l’utilisation d’anti-inflammatoires et dérivés de la cortisone qui seraient un facteur aggravant de l’infection au coronavirus? «La cortisone inhalée prise par les asthmatiques n’est pas comparable, développe Denis Comte. Son action est locale, au niveau des bronches, et sa diffusion dans tout le corps n’est que minime en comparaison avec un traitement de cortisone pris sous forme de comprimés.»