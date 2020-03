Ils attaquent l'automate à billets de la gare à la meule

Il n'est pas tout à fait 4 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi 29 février lorsque deux hommes, un Turc de 33 ans et un Tunisien de 42 ans, tentent de meuler l'automate à billets de la gare vaudoise de Denges.

L'alarme effraction se met en route. Des patrouilles de gendarmerie et de la police région Morges arrivent rapidement sur les lieux. Les deux délinquants fuient: l'un longe les voies CFF en direction de Morges et est rattrapé par la brigade canine. Dans sa fuite, il s'est blessé à la tête contre le ballast et doit être acheminé au CHUV. L'autre, qui a enjambé les barrières et traversé les voies pour fuir en direction de Lausanne, est finalement appréhendé en gare de triage.

Cette intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise, de la brigade canine, de la police région Morges et du personnel de la police de sûreté et de la police scientifique. Une enquête a été ouverte. (nxp)