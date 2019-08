Au cœur de l’arène, Solange Berset a joué du cor des Alpes devant son fils

«Cela m’a fait chaud au cœur de voir ma famille juste en face de la scène ouest où je me produisais. J’ai même vu mon petit-fils, Achille, me faire un signe de la main.» Cet été, Solange Berset est au cœur de l’arène, comme elle en rêvait depuis longtemps. Aux anges. Et pas seulement parce que son fils, Alain, conseiller fédéral, est venu mardi en famille au spectacle la voir jouer du cor des Alpes. «Il a fort apprécié la célébration tout comme la prestation d’ensemble de notre groupe de cors.»

La Fribourgeoise a toujours entretenu des liens forts avec la Fête des Vignerons. Ses grands-parents étaient agriculteurs, forcément proches des armaillis. Et Bernard Romanens, le soliste-roi de la célébration de 1977, venait régulièrement chanter au sein du Chœur des quatre saisons de Corminboeuf (FR), qu’elle présidait. C’est pour cela aussi qu’elle s’est présentée aux auditions de sélection des 32 souffleurs de cor des Alpes de la Fête, dont elle fait aujourd’hui partie, aux côtés de 17 autres membres de l’Académie suisse de cor des Alpes basée à Montreux. «Bien qu’habitant dans le canton de Fribourg, à Belfaux, j’ai choisi cet ensemble car j’apprécie de jouer dans des grands groupes et avec des musiciens venus d’horizons différents», explique-t-elle. «Elle a du souffle et un grand cœur, glisse Beat Burkardt, président de l’académie. Elle aime fédérer et trouve toujours une solution à tout.»

Cela se voit: Solange Berset aime les gens. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle s’est montrée très active dans le milieu associatif, également encore au sein de la Société de la Jeunesse de Corminboeuf. «Je ne supporte pas de voir quelqu’un mis à part ou esseulé.» À Vevey, elle est donc heureuse comme un poisson dans l’eau. «Ce qui est intéressant ici, ce sont les émotions qui surgissent à tout moment. C’est rare de vivre ça ailleurs en Suisse. Tout le monde a envie d’échanger, avec une joie naturelle. Il n’y a qu’à voir toutes ces personnes qui posent de multiples questions sur les costumes. Je ressens encore de la gratitude et de la reconnaissance de la part des gens qui ne cessent pas de nous remercier de nous mettre, en quelque sorte, à disposition.»

«J’ai versé des larmes»

La souffleuse fribourgeoise a connu un autre moment fort lorsqu’elle a entendu, pour la première fois dans l’arène, le «Ranz des vaches». «J’ai versé des larmes. Je n’arrivais plus à me contenir, confie-t-elle. Ici, à Vevey, nous vivons tous des moments personnels intenses qui s’ajoutent à cette joie collective.» Son plus mauvais souvenir de la Fête à ce jour reste d’ailleurs le ratage de ce même «Ranz des vaches», pour des raisons de sonorisation, lors de la journée dédiée au canton de Fribourg.

Car Solange Berset a plus que tout la musique dans la peau. Une passion qu’elle a communiquée à ses enfants, dont Alain qui joue du piano. Toute jeune, elle chantait à la cuisine en préparant les légumes du marché avec sa maman. Puis elle s’est mise à la guitare. «Mais je me suis lancée dans le cor des Alpes sur le tard, il y a dix ans, faute de disponibilité auparavant. Car le cor nécessite beaucoup de travail. Je m’y adonne d’ailleurs une heure par jour.»

«C’est une assidue, souffle Beat Burkardt. Un bel exemple pour tous nos membres!»