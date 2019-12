Audits et plan d’action pour la Fondation Pro-XY

Le courrier envoyé en janvier 2019 à Pierre-Yves Maillard par d’anciennes collaboratrices de la Fondation Pro-XY, qui décrivait des dysfonctionnements au niveau de l’organisation et des conditions du travail ainsi que le non-respect des conventions passées avec l’État et d’autres partenaires, n’est pas resté lettre morte. Deux audits ont été commandés par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). Ils débouchent sur un plan d’action présenté ce mois par le nouveau conseil de fondation.

Le premier audit, orienté sur la gestion financière, indique que la surveillance exercée par le conseil de fondation doit être renforcée; que l’assurance ne peut pas être donnée que l’intégralité des prestations facturées respecte le cadre conventionnel qui lie la fondation et l’État; et que la tenue des comptes annuels doit être améliorée.

Le second, portant sur l’organisation et les conditions de travail en 2017 et 2018, montre que les processus de gestion des ressources humaines présentent des manquements; que certaines interventions de relève ont dépassé le périmètre de la convention conclue entre la fondation et l’État; et que les règles de rémunération doivent être revues.

Des mesures ont été prises après la remise des deux rapports en septembre. Jugées insuffisantes, elles doivent être renforcées. Ainsi, sous l’impulsion de l’actuelle cheffe du DSAS, Rebecca Ruiz, deux nouveaux membres professionnels ont été élus au sein du conseil de fondation en novembre: Jean-Jacques Monachon, ex-directeur de l’Avasad, et Claude Gross, ex-directeur de la Croix-Rouge vaudoise. Avec Céline Longchamp, directrice en poste depuis le 1er juillet, ils viennent de présenter au DSAS un plan d’action qui sera mis en œuvre sous peu.