Auxiliaires médicaux en service restreint

C’est l’histoire d’un lecteur de «24 heures» qui avait mis ses lunettes en réparation. Et puis est tombée la décision du Conseil fédéral de fermer les commerces. Voulant récupérer ses lunettes, notre lecteur s’est heurté à la porte – close – de son opticien. Une situation embarrassante qui a pu aussi toucher les porteurs de prothèses auditives ou les utilisateurs de téléphones portables. Ces domaines d’activité sont pourtant exclus de l’obligation de fermer boutique, selon l’ordonnance fédérale. Après un temps d’hésitation, certains rouvrent des points de vente. Mais on n’y entre plus comme dans un moulin.

«Nous faisons partie des commerces rattachés à la santé publique, dit Jacques Culand, président du Groupement vaudois des opticiens. Mais nous avons recommandé de fermer les magasins en laissant un numéro permettant d’atteindre rapidement l’opticien.»

C’est que le traitement de cette clientèle implique de s’approcher des visages, voire de toucher les yeux. Compte tenu de la pénurie de moyens de protection, les opticiens veulent limiter les risques de contagion. «L’avantage du téléphone est de pouvoir fixer un rendez-vous avec le client et d’en recevoir un seul à la fois», poursuit Jacques Culand.

Il vaut mieux téléphoner

Cette profession n’est pas la seule à pratiquer de la sorte, puisque les audioprothésistes lui ont emboîté le pas. Les messages indiquant la fermeture des points de vente comportent aussi un numéro de téléphone à composer en cas d’urgence.

D’autres vont toutefois plus loin, avec des précautions supplémentaires. «Nous avons consulté nos collaborateurs pour savoir quels gestes ils acceptaient d’accomplir avec la clientèle, explique l’opticien Marc-Étienne Berdoz, fondateur du groupe qui porte son nom. Et nous mettons au point un système qui permettra de fournir un service dans des conditions acceptables. Son équipe nous rappelle quelques heures plus tard pour informer que les points de vente du groupe ouvriront dès ce jeudi, avec des horaires variables et un client à la fois. Il est conseillé de contacter son opticien afin d’évaluer avec lui «la nécessité et l’urgence».

Et si l’on casse son téléphone? Sunrise et Swisscom ont fermé la plupart de leurs points de vente. Le premier indique que 25 filiales sont toutefois ouvertes depuis ce mercredi en Suisse, dont une vaudoise, à Lausanne. Swisscom maintient trois magasins ouverts dans le canton, deux à Lausanne et un à Payerne, cela du lundi au samedi, de 10 à 15h. «Un seul client par collaborateur sera accepté dans la boutique, dit la porte-parole Alicia Richon. Nous ne mettons pas l’accent sur le service de vente mais principalement celui de maintenance.»