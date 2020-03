«Nous avons baissé les bras, une grave erreur»

La communauté scientifique est divisée. En fait-on trop, pas assez? Les décisions prises sont-elles les bonnes? Chez les chercheurs, les questions sont aussi nombreuses que les craintes. Ces dernières se sont exprimées vendredi matin dans une lettre ouverte au Conseil fédéral dans laquelle la communauté scientifique a tiré la sonnette d’alarme. «Nous sommes à un tournant. Chaque jour compte», alertait un groupe d’experts en biologie, épidémiologie, soins médicaux, génétique, infectiologie, sciences de la vie, santé publique, médecine sociale et préventive, hôpitaux, statistiques et virologie de toute la Suisse.

Estimant que les mesures prises par les autorités étaient loin d’être suffisantes, ces scientifiques des Universités de Lausanne, Genève, Bâle et Zurich ainsi que les deux EPF appelaient le Conseil fédéral à prendre des mesures exceptionnelles. Pensent-ils avoir été entendus?

«L’idée n’est pas d’instaurer une dictature sanitaire, mais il faut bien comprendre que nous sommes en situation de guerre» Jacques Fellay, Infectiologue au CHUV et à l’EPFL

À Lausanne, Jacques Fellay, infectiologue et chercheur en génétique au CHUV et à l’EPFL, se réjouit des mesures annoncées. Mais y voit tout de même un bémol de taille. «On annonce 10 milliards pour soutenir l’économie, mais quid de la santé? Les autorités ont choisi de ne tester que les cas les plus graves, c’est une grosse erreur! La Corée du Sud est par exemple parvenue à contenir l’épidémie en effectuant des campagnes de dépistage massives. Nous avons abandonné cette stratégie, nous pourrions fort le regretter. Nous avons baissé les bras, c’est une grave erreur. Nous ne nous occupons que de la petite pointe de l’iceberg», soupire l’expert.

Sans remettre en cause les mesures annoncées, qu’il juge indispensables, Jacques Fellay ne peut s’empêcher de relever les contaminations qui se multiplient. «La courbe est exponentielle, le nombre de cas double tous les deux-trois jours. D’ici à lundi, la Suisse comptera quelque 2500malades et près de 5000 en milieu de semaine prochaine. Les autorités sous-estiment la vitesse de propagation», assène l’infectiologue, pour qui un dépistage à plus grande échelle est indispensable. «L’idée n’est pas d’instaurer une dictature sanitaire, mais il faut bien comprendre que nous sommes en situation de guerre contre un ennemi très virulent. Or nous ne connaissons pas bien cet ennemi ni son nombre. L’armée et la protection civile pourraient monter des tentes où l’on testerait la population à tout va. Tester le plus de monde possible, c’est diminuer l’incertitude, mais nous préférons naviguer dans l’incertitude. Au pays de la pharma, des tests sont pourtant accessibles.»

«Ce sont des moments de vérité pour une société. Il s’agit de s’interroger sur ce qui est essentiel et sur ce dont nous pouvons momentanément nous passer» Samia Hurst, médecin et professeure d’éthique à l'Université de Genève

Dans le camp des satisfaits, on trouve Samia Hurst, médecin et professeure d’éthique à l’Université de Genève. «Les mesures prises vont dans la bonne direction. Sans réaction de taille, dans deux semaines, nous pourrions en être là où est l’Italie aujourd’hui (ndlr: plus de 15000 malades vendredi soir) tant la vitesse d’accroissement des cas est comparable entre les deux pays, observe la praticienne. Le coronavirus se transmettant d’autant mieux que les contacts entre personnes se multiplient, les mesures de prévention visent à couper les chaînes de transmission autant que possible. Le grand défi consiste à ne pas dépasser la capacité d’accueil des hôpitaux, car lorsque le système de santé est dépassé, les gens meurent davantage.»

Mais où fixer la limite? Que faut-il autoriser, que faut-il interdire? «Ce sont des moments de vérité pour une société. Il s’agit de s’interroger sur ce qui est réellement essentiel et sur ce dont nous pouvons momentanément nous passer. En phase d’ascension d’une épidémie, on hésite toujours entre en faire trop ou pas assez», poursuit Samia Hurst. À ce titre, que pense-t-elle de la décision des autorités vaudoises d’interdire les rassemblements de plus de 50 personnes mais de continuer à autoriser les marchés? «Les gens doivent manger. Ils sont donc mieux sur un marché où ils peuvent garder leurs distances qu’à s’agglutiner dans l’unique supermarché qui serait resté ouvert.»

Formation oblige, Giuseppe Melfi, mathématicien à l’Université de Neuchâtel, est de son côté très porté sur les chiffres. Rappelant que le nombre de malades augmente d’environ 15% chaque jour, le chercheur indique que chaque malade contamine aujourd’hui deux personnes. «D’où la courbe exponentielle que l’on observe. Le ratio population-personnes infectées est plus élevé en Suisse qu’en Chine. Idéalement, il faudrait qu’un malade n’infecte pas plus de 0,8 personne. Ce n’est qu’en réduisant les contagions que nous arriverons à maîtriser la situation. L’efficacité des mesures annoncées est dure à commenter du fait de la latence. Nous verrons dans deux semaines si nous avons progressé.»

«Ce sont des moments de vérité pour une société. Il s’agit de s’interroger sur ce qui est essentiel et sur ce dont nous pouvons momentanément nous passer»