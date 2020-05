Les bancs de l’école ont manqué au prof

Depuis sa chambre boisée, Cyril de Vries commence par déplacer sa caméra et nous montre ce qu’il voit de sa fenêtre. Aux Haudères, sur la commune d’Évolène, les prés sont vert tendre et semblent appeler le promeneur solitaire. Dès la fermeture des écoles, l’enseignant du secondaire en français, histoire et géographie a décidé de rester au chalet familial où il venait de toute façon passer le week-end. Il y est depuis bientôt deux mois avec ses neveux (7 et 9 ans) et leurs parents.

Le jour de l’annonce, il était avec sa classe de 21 élèves. «Ils ont sauté de joie! se rappelle-t-il. Mais, une semaine plus tard, elle s’est dissipée et a laissé la place au désespoir d’être obligés de rester à la maison…» À l’aise en informatique, Cyril de Vries, 41 ans, n’avait pas de raison d’appréhender le télé-enseignement. «Ma première réaction a été un sentiment de liberté, comme un bonheur d’enfant retrouvé.»

Le nouveau métier de maître à distance a commencé par le recueil de tous les numéros des élèves: «Puis nous avons créé un groupe WhatsApp avant de passer à Zoom, puis à TeamUp, proposé par le Département.» Au départ, le prof a exigé que chacun enclenche sa caméra: «J’avais besoin de les voir.» L’enseignement s’est déroulé le mieux possible. Compétent sur le plan technique, Cyril de Vries n’allait pas pour autant se la jouer tranquille.

L’une des difficultés consistait à s’assurer que chaque élève derrière son écran avait compris les consignes: «J’ai remarqué avec mes neveux que cette partie n’était pas toujours simple.» Dans sa classe de 10e prégymnasiale, Cyril de Vries a la chance d’avoir des jeunes dont les parents sont proches et présents. «À ce titre, je tiens à dire que ce récit de mon expérience n’engage que moi», précise-t-il, conscient que tous ses collègues n’ont pas forcément eu les mêmes conditions.

Ralentissement

Avec l’arrivée de l’enseignement à distance, des voix se sont élevées, y compris en provenance des autorités, pour mettre en garde contre le décrochage des élèves les moins scolaires. «Je n’ai pas constaté ce phénomène dans ma classe. Mais d’une manière générale, j’ai remarqué que le contexte propre à l’école, avec les murs de la classe, la présence du prof, celle des alter ego, le rythme des périodes et des pauses, finissait par manquer aux élèves, ce qui les démotivait.» Cyril de Vries note que le basculement informatique a aussi contribué à lasser: «Cela ralentit le rythme des apprentissages.»

Rester concentré derrière son écran, voilà qui n’est pas toujours aisé pour un adulte. Encore moins pour un ado. Certains de ses élèves lui ont avoué («J’ai une relation de confiance avec eux») qu’ils avaient parfois cédé à la tentation de se mettre un jeu vidéo pendant les cours… «On se fait un peu rouler dans la farine, sourit Cyril de Vries, mais c’est sans grandes conséquences.» La frustration du pédagogue se situe ailleurs.

Le prof de géo aime les travaux pratiques. Il sort souvent sur le terrain. «Nous avons fait un travail de création d’urbanisation, raconte-t-il. Je suis le municipal, ils arrivent avec des propositions. Mais, pour cela, il faut utiliser des cartes, pouvoir les poser sur des tables; et là, ça n’était pas possible.»

De prof à tonton, Cyril de Vries a pu cependant se rattraper. «Pendant le temps libre, nous avons fait toutes sortes de bricolages dans le chalet avec mes neveux. Nous avons visité pratiquement tous les corps de métier. C’était un apprentissage fabuleux!»

Aucune angoisse

Lundi, l’heure des retrouvailles sonnera: «Je me réjouis de revoir mes élèves, car j’apprécie leurs personnalités», dit le maître de classe. Et puis, il n’y aura plus cet inconvénient de ne pas voir les réactions des jeunes en direct. La distance physique à observer ne sera rien en comparaison de celle qu’imposent les écrans. Les élèves en ont aussi témoigné à leur maître: ils attendent avec impatience l’heure de retrouver leurs amis.

Cyril de Vries n’a pas d’angoisse particulière face au virus. Venant d’une famille de médecins, il connaît très bien la marche à suivre. «Je suis en bonne santé, ajoute-t-il. Les élèves fragiles ne viendront pas; le Département a bien fait les choses.»

Quand on lui demande de faire le bilan après ces deux mois d’un nouveau mode d’enseignement, le prof montre qu’il a fait sa religion. Faire la classe à distance? Ce sera plutôt «Non»: «Les élèves ont besoin du cadrage de l’école, et nous aussi, finalement.»