Bannir la tourbe des cultures, un gros défi pour les horticulteurs

En Suisse, à la suite de l’initiative de Rothenthurm, la protection des marais interdit l’extraction de la tourbe depuis plus de trente ans. Cela n’a pas empêché la branche horticole de continuer à utiliser ce substrat naturel en important chaque année quelque 524000 m³ de tourbe venant essentiellement des pays baltes. Or l’été dernier, des représentants des producteurs de plantes, du commerce horticole et des fabricants de terreaux ont signé une nouvelle déclaration d’intention prévoyant de réduire à 50% d’ici à 2025, puis à 5% d’ici à 2030, la part de tourbe dans la production de plantes et arbres ornementaux, de plantes d’intérieur et de vivaces.

Un geste fort pour le maintien de la biodiversité (lire l’encadré), mais un défi pour les professionnels, car aucun substrat n’égale pour l’instant les prix et la qualité de la tourbe importée.

Crève-cœur pour certains

À l’entreprise Gallay, qui produit à Borex près de 1,5 million de plantes à massifs par année pour Migros-Genève et des garden-centers du bassin lémanique, on fait la grimace. Car ses patrons avaient opté en l’an 2000 pour le 100%tourbe. «Elle vient de Lituanie. Augmentée de granulés d’argile volcanique, elle offre une excellente rétention d’eau, contient tous les éléments minéraux nécessaires, favorise une pousse rapide et de belles racines. En plus, elle est légère, ce qui est bien pour être transportée par mon personnel essentiellement féminin», explique Yves Gallay, en montrant les ballots de 5,8 m³ de tourbe blonde entreposés entre ses immenses serres.

Étant membre de Jardin Suisse, fédération suisse des entreprises horticoles signataire de la déclaration d’intention, Yves Gallay et son frère, Daniel, doivent se résoudre à suivre le mouvement, conscients que l’abandon de la tourbe n’est pas seulement une volonté de la Confédération, mais aussi du public, toujours plus sensible à la protection de l’environnement. Mais cela implique pour eux un sacré virage. «On se mettra encore cette année à un substrat composé d’argile volcanique, d’humus d’écorce, de cocopeat (fibres de coco), de fibres de bois et de 50% de tourbe blonde, concocté par une firme allemande. Mais cela signifie 33% de coûts supplémentaires pour un substrat qui a de moins bonnes qualités et rend la production plus complexe», relève le cultivateur.

Qualité et concurrence

Chez Schilliger, à Gland, où l’on produit également plus d’un million de plantes par année, on a déjà fait de grands pas dans l’abandon de la tourbe. Michel Cretin, son responsable de la production, a fait partie du groupe de travail mis en place par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour faire progresser cette deuxième phase du plan d’abandon de la tourbe, lancé en 2012 par la Confédération. Dans ses serres, toutes les cultures en pépinières et plantes vivaces sont déjà produites sans cette terre des marais.

«Mais les fibres de coco, qui viennent de loin, ou de bois coûtent plus cher à la fabrication, ce qui renchérit notre production d’un tiers. Un surcoût que l’on répercute sur nos marges, pas sur nos clients. En revanche, pour les plantes de saison (géraniums, pensées, renoncules, etc.), on cultive encore avec 70% de tourbe, car les terreaux de substitution ont un trop faible apport d’azote disponible pour la plante, réclament plus de fertilisation et réagissent moins bien à la subirrigation des cultures», explique Michel Cretin.

Comme toute la profession, il s’inquiète de la distorsion de concurrence qu’implique cette obligation avec les producteurs de l’Union européenne qui, eux, n’ont pas encore d’interdiction de produire avec de la tourbe et peuvent compter sur une main-d’œuvre meilleur marché. La branche verte avait demandé un contrôle des importations de plantes et qu’on leur impose les mêmes exigences en cas d’abandon total de la tourbe en Suisse.

Difficile à remplacer

«Trouver un substrat qui offre les mêmes qualités que la tourbe est un vrai défi pour les producteurs, ce qui explique que, pour l’instant, leur réponse est très variable. Certains cultivent déjà avec 0% de tourbe, d’autres peinent à s’y mettre», constate Josef Poffet, responsable du secteur production et commerce à Jardin Suisse. Car ces mélanges de composts et de fibres, dont il faut modifier la composition selon le type de cultures, offrent en général une teneur trop forte en phosphore, en potassium ou en pH (acidité du sol) et sont trop pauvres en azote. En outre, leur utilisation prolonge la durée de la culture, ce qui accroît les coûts de production.

Pour aider les professionnels à la reconversion, l’OFEV soutient donc diverses études et essais sur des produits de substitution comme le charbon végétal, le roseau de Chine, les fibres de chanvre, les fragments de lin, les enveloppes de céréales ou la sphaigne cultivée.

Depuis 2017, dix jardineries ont testé des mélanges à teneur de tourbe réduite, qui posent surtout des problèmes dans la production de plantes ornementales et les plantons de légumes. S’il a fallu adapter sans cesse les recettes, les tests ont permis de prouver qu’il était possible d’obtenir, avec des substrats à teneur très réduite en tourbe, une qualité comparable à ceux affichant 40% de tourbe.