À Beaulieu, 107 élus seront étalés sur 1000 m2

La Riviera tente une solution unique

Comme les élus de Lausanne, qui débattront dans une halle de Beaulieu, les politiciens de la Riviera devaient se retrouver dans un lieu idoine, au Centre des congrès de Montreux (2m2c), a tout de suite imaginé Christophe Ming, président du Conseil de Vevey: «Ce sont des spécialistes de l’organisation d’événements. Cela nous permettait d’avoir une solution clés en mains et de libérer des ressources de nos administrations pour s’occuper des besoins de la population.» Il a écrit dans ce sens à ses collègues des neuf autres localités de la Riviera.



Montreux a pourtant choisi la salle omnisports du Pierrier. «Le 2m2c était une option, mais remettre en route la structure nécessitait des frais conséquents, explique Florian Chiaradia, président du Conseil de Montreux. Or dans cette période économiquement très difficile, les élus doivent s’astreindre à un devoir d’exemplarité et de sobriété, par respect pour les plus précaires et les indépendants, et se réunir sans dépenses somptuaires.» De plus, l’élu Vert doit bien l’avouer: «Le parking communal au pied du Pierrier est appréciable: les mesures de distanciation sociale inciteront de nombreux conseillers à privilégier la voiture.»



Florian Chiaradia souligne par ailleurs: «Sans vouloir brider le débat démocratique, plus les séances seront courtes, plus les mesures de sécurité seront efficaces!» Une différence de poids entre Vevey et la ville du Jazz, où les débats, qui ne sont pas filmés, sont nettement plus brefs que dans la ville d’Images. Dont les élus, qui se réuniront un jour après Montreux, soit le 14 mai, sont les bienvenus au Pierrier, assure Florian Chiaradia. La Tour-de-Peilz serait également intéressée, «car notre salle des Remparts est un peu juste et on n’a pas le droit de calculer en tenant compte des potentiels absents», se crispe Jean-Wilfrid Fils-Aimé, le président boéland. «La situation évolue d’heure en heure», souligne Florian Chiaradia. «Plutôt que chacun se débrouille dans son coin et qu’on tente difficilement de se coordonner, j’aurais préféré une solution globale et régionale proposée en amont par la Conférence des syndics», s’agace Christophe Ming. ST.A.