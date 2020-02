Beaulieu: le Conseil d’Etat ne veut pas d’enquête

Ce n’est pas une commission d’enquête parlementaire qui devrait faire la lumière sur les graves problèmes de gestion qui ont historiquement prévalu sur le site de Beaulieu. C’est en tout cas le point de vue du Conseil d’État vaudois.

En octobre 2019, l’ex-député Ensemble à Gauche Jean-Michel Dolivo, le député Jérôme Christen (Vaud Libre) et une vingtaine de leurs collègues de tous les partis avaient formulé une requête pour qu’une telle commission soit lancée. Jeudi, l’Exécutif a répondu, par écrit, que «l’ensemble des éléments critiques de ce dossier a été exposé, que toutes les dispositions et mesures d’amélioration utiles ont été prises, et que pour le surplus une procédure pénale est en cours, et, une fois à son terme, achèvera de compléter l’information publique du parlement et de la population [...].»

Avant d’exposer cette conclusion, le Conseil d’État rappelle les différents liens et implications tant financiers que managériaux qu’il avait avec le site lausannois. Il admet: «La crise de Beaulieu a aussi éclairé la complexité du suivi de dossiers où le Canton détient des participations et participe en même temps à une gouvernance partagée entre différents niveaux institutionnels [...], ce d’autant plus lorsque cette gouvernance inclut essentiellement des élus et des collaborateurs de l’administration. La double mission adressée alors aux services et départements de tutelle de participation et de contrôle induit inévitablement des risques de conflits d’intérêts.» En somme: il y a eu des problèmes, mais ils sont aujourd’hui sous contrôle.

Le député Ensemble à Gauche Hadrien Buclin déplore cette prise de position. «Depuis le début, dans ce dossier, il y a une volonté du gouvernement et de la Ville de Lausanne de ne pas assumer une partie des responsabilités politiques. Voire même de chercher des boucs émissaires.»

Pour rappel, le Canton a perdu des millions de francs dans ce site, jusqu’à récemment organisé en fondation. Désormais repris totalement par la Ville de Lausanne sous forme de société anonyme, Beaulieu a fait l’objet d’un renoncement de créance à hauteur de 15 millions de la part du Canton. Le changement de structure est intervenu dans le sillage d’un audit et d’une plainte pénale visant le secrétaire général de la fondation. L’affaire fait l’objet d’un recours après que le Ministère public a rendu cet été un non-lieu blanchissant l’homme, tout en éclaboussant l’ensemble de la gouvernance du site.

Les députés se prononceront prochainement sur l’institution d’une commission d’enquête parlementaire.