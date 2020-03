Avec le biathlon, Villars combine endurance et concentration

Ski de piste, snowboard, randonnée, raquettes ou encore ski de fond. Depuis des lustres, les stations de montagne ont démocratisé nombre de disciplines sportives hivernales. À l’instar des Mosses ou du val d’Hérens, Villars propose désormais des initiations publiques au biathlon tous les mardis ou sur demande, par le biais de l’École suisse de ski (ESS). Sport olympique depuis 1960, la discipline est désormais plus accessible, notamment grâce à des carabines à infrarouge, permettant de décliner l’affaire selon ses envies.

«La grande difficulté du biathlon est de mêler un effort physique plutôt intense sur les skis de fond, avec la concentration et l’adresse nécessaires pour le tir», explique Olivier Rodari, l’un des six moniteurs vaudois, sur le grandiose plateau de Solalex, au pied du Miroir d’Argentine. À coup sûr, l’un des plus beaux spots où la clientèle peut se familiariser avec ce sport. Bretaye, le golf de Villars, la piste du Palace ou le centre nordique de Cergnement sont aussi au programme en hiver, selon le souhait des participants.

L’ESS s’est équipée de ces carabines à 2500 francs l’unité depuis cinq ans. «Des membres de l’école sont rentrés enthousiasmés d’une initiation donnée en France et nous avons fait le pas dans la foulée», se souvient Marc-Henri Duc, directeur de l’école.

Carabine utilisée par les pros

Utilisée par les professionnels à l’entraînement, l’installation a l’avantage d’être non polluante, puisque misant sur l’infrarouge. Elle peut simuler du vent ou toutes sortes de contraintes. Olivier commence par expliquer le maniement de l’arme, avant de proposer une première salve de coups. Pas mal, avec 42,7 points sur 50 au tir couché.

Vient alors la présentation du ski de fond, en mode classique, plus simple à maîtriser pour un débutant. Le circuit n’est de loin pas aussi long que ceux affrontés par la famille grisonne des sœurs Gasparin en Coupe du monde (ndlr: les amateurs se souviennent que Selina a ramené une médaille d’argent des Jeux olympiques de Sotchi en 2014), mais le souffle se fait alors rapidement plus court.

Et se coucher sur le pas de tir avec la carabine dans les mains et les skis toujours aux pieds est une tout autre limonade. Plusieurs pendules (ndlr: coups hors cible) ponctueront la série pour un total de 12,7 points. Autant dire qu’on ne va pas s’étendre sur les résultats obtenus au tir debout, avec l’arme tenue à bras franc, même si le soussigné tient à préciser qu’il a parfois fait basculer sa cible. «Selon les divers formats de compétition, chaque tir manqué équivaut soit à une pénalité de temps ou alors à un parcours de ski de fond supplémentaire», enfonce Olivier Rodari.

Même sans expérience

«Je pratique le ski de descente depuis plus de quarante ans mais je n’avais jamais mis de skis de fond aux pieds avant ce mardi. Mais même sans expérience, c’est accessible pour tous», rigole Virginie, 48 ans, sur la piste du Palace. Olivier précise toutefois qu’une taille minimale d’1,40m est requise. Cette habitante d’Aix-en-Provence a été entraînée sur place par son fils Théo, 17 ans. «J’ai vu l’initiation sur le site de l’Office du tourisme et cela m’intéressait de voir à quel point il faut s’arrêter pour bloquer sa respiration afin de tirer. C’est vraiment compliqué», ajoute le fiston.

Comme les écoles de Saint-Maurice ou des collèges privés, les deux Français pourraient bien goûter à nouveau aux joies du biathlon lors d’un prochain séjour dans la chic station vaudoise. Et pourquoi pas en été, le créneau qui se développe désormais le plus. «L’installation de tir étant autonome, les possibilités sont nettement plus nombreuses à la belle saison. Nous organisons ainsi des initiations pour des sorties d’entreprise, en remplaçant le ski de fond par du VTT, de la course à pied ou du e-bike», souligne Olivier Rodari. Des variantes qui ont désormais même plus de succès que la version d’origine sur neige. Surtout que cet hiver, la piste du Palace n’a que rarement été totalement blanchie.