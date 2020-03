Les bibliothèques vaudoises fermeront à 22h

Dernière minute pour prendre des livres pour les prochains jours, voire plus.

La Bibliothèque cantonale et universitaire, l'une des plus grandes du pays, ferme totalement ses six sites. Toutes ses manifestations sont évidemment annulées jusqu'à nouvel avis.

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Trois sites (l'Unithèque et l'Internef sur le campus de Dorigny et la Riponne à Lausanne) prolongent leur service de prêt jusqu'à 22h ce vendredi soir. Le prêt par usager s'étend à 50 documents.

Les transferts d'ouvrages de site à site sont déjà suspendus. «La bonne nouvelle, c'est que les amendes pour retard sont également suspendues», indique la communication de la Bibliothèque cantonale.

Passé la fermeture des guichets de ce soir, la bibliothèque renvoie ses usagers, étudiants et lecteurs, aux services numériques qui restent fonctionnels.

Les directives du canton s'appliquent par extension aux bibliothèques communales. A l'image de celle d'Yverdon qui songe à rendre accessibles tout de même ses collections.