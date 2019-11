Le Black Friday? Pour certains, un vendredi noir

Ils se sont tous mis au Black Friday: les grandes surfaces, les bouchers, les opérateurs de téléphonie mobile, les fast-foods, les discothèques... Tous ou presque. Aux quatre coins du canton, d’irréductibles Vaudois ont décidé d’offrir une alternative à cette frénésie consumériste venue tout droit des États-Unis.

À Lausanne, une pétition est lancée contre ce «vendredi noir pour la planète et pour le commerce local». Elle émane de Joaquim Manzoni, membre du Bureau du POP Lausanne. Il était déjà à l’origine de la pétition contre la malbouffe. La pétition appelle à soutenir une consommation raisonnée. Elle demande à la Municipalité de prendre au sérieux la question environnementale et la survie du commerce local qui ne peut pas rentrer dans «cette folie concurrentielle». À Lausanne toujours, le collectif de la Grève du climat organise un Black Free Day sur la place Chauderon, vendredi dès 13h30. Un festival de la contre-consommation où chacun peut échanger vêtements, livres et objets de seconde main.

«Le but est d'insérer l'achat dans un moment social»

À la Ressourcerie d'Yverdon, le magasin de la fondation Bartimée, active dans la réinsertion professionnelle et dans la récupération du matériel issu de la déchetterie régionale, le Green Friday rime avec des rabais de 50%, dès 20 francs d'achat. «Nous œuvrons dans une optique responsable et durable, avec la valorisation d'objets qui en sont déjà à leur deuxième ou troisième vie, explique, pour la Ressourcerie, Marianne Gaillard. L'idée est de prendre du temps pour échanger avec le client et d'insérer l'achat dans un moment social, au contraire des achats anonymes sur internet.»

D’autres ont pris de l'avance sur le calendrier pour dénoncer le Black Friday dans le canton. Le week-end dernier, la chaîne de magasins Payot s’est alliée à plusieurs magasins pour reverser des dons collectés à Caritas. Une initiative baptisée Fair Friday. Depuis Nyon enfin, la Suédoise Chloé Girard Johnsson a lancé le White Monday lundi dernier: «L’idée est de promouvoir une consommation basée sur la réparation, la location et la réutilisation.»