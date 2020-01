BOAS a vendu un bijou pour des raisons «stratégiques»

La vente, en ce début de 2020, de l’Hostellerie Le Petit Manoir, un bijou morgien formé de 25 chambres et d’une brasserie situé dans une maison du XVIIIe siècle, provoque des interrogations. L’ancien propriétaire, le groupe BOAS, a trouvé des repreneurs, Caroline et Sébastien Barrier, un couple du Périgord. À Morges, la nouvelle a d’autant plus surpris que le siège de l’entreprise avait quitté la ville pour déménager à Crissier en 2014.

Le 1er mars 2016, c’est le luxueux domaine médico-social morgien de La Gottaz qui partait dans les mains de la société immobilière Swiss Prime Site en même temps que l’ensemble du pôle seniors formé de 15 EMS. BOAS se réorientait sur l’hôtellerie, représentée par une dizaine d’établissements, le thermalisme et l’aquarium-vivarium lausannois Aquatis. Le nombre de collaborateurs passait alors de 2000 à 700.

La nouvelle cession à Morges intervient alors que le groupe vaudois reconnaissait, à la fin de 2019, un démarrage difficile de l’aquarium-vivarium Aquatis. Il y a lui-même investi 35 millions de francs, soit le tiers du montant total engagé dans un complexe qui comprend aussi un hôtel. Le patron de BOAS, Bernard Russi, annonçait une perte comptable de plusieurs centaines de milliers de francs ainsi qu’un résultat financier insuffisant pour procéder à des amortissements. De là à penser que la vente du Petit Manoir est une source de liquidités bienvenue, il n’y a qu’un pas.

Forte croissance

Le boss du groupe ne communique pas le montant de la transaction. La dernière estimation fiscale (2015) se montait à 10,124 millions de francs, contre 3,7 millions en 2008, un an après l’achat par BOAS. C’est une croissance rare, selon un expert de l’immobilier. D'importants travaux se sont déroulés, d’abord de restauration, puis la création d’une annexe. Usuellement, l’estimation fiscale représente 80% de la valeur vénale de l’objet. Mais d’autres facteurs peuvent intervenir.

Selon un économiste consulté, l’hypothèse d’un besoin de liquidités est plausible. Mais un scénario d’ordre stratégique l’est tout autant. Et c’est sous cet angle que se place Bernard Russi: «Il est vrai que la stratégie du groupe a légèrement évolué et que nous visons, pour le futur, essentiellement l’exploitation d’hôtels de plus grande envergure, en site urbain, de 60 à 200 chambres, avec des infrastructures spécifiques, telles que salles de conférences ou bains thermaux.» Il ajoute que la gestion d’un «hôtel aussi unique que le Petit Manoir» est «une affaire plus sensible que la gestion d’hôtels de plus grandes dimensions, qui est plus standardisée». En 2016, Bernard Russi expliquait que son groupe ne cherchait en général pas à être propriétaire des murs des établissements qu’il exploite et où il investit.

«Optimisme» à Aquatis

La question du soulagement que le produit de la vente du Petit Manoir pourrait apporter du côté d’Aquatis reste ouverte. La réponse de Bernard Russi est évasive: «Pour 2020, nous partons sur une note très optimiste, en ayant mis en place une stratégie de vente comprenant de nombreuses nouvelles actions.» Le patron de BOAS se montre plus précis à propos de la transformation du Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon-les-Bains, qui devrait bientôt débuter pour un coût de 30 millions: «Nous sommes uniquement exploitants du site. Dès lors, tout investissement est pris en charge par le fonds d’investissement de la société propriétaire», explique Bernard Russi.

L’avenir du groupe BOAS devrait se préciser à la fin du mois de février. En plus de la présentation d’un nouvel hôtel, l’Atrium Airport à Meyrin, l’entreprise vaudoise affirme qu’elle dévoilera de nouveaux investissements.