Le burlesque, art de l'effeuillage sexy et... féministe

Des femmes qui s’exhibent en petite tenue, à peine dissimulées par des plumes spectaculaires et colorées. À première vue, les spectacles burlesques ne sont pas vraiment dans l’air du temps. Et pourtant. Depuis les premières effeuilleuses du Moulin Rouge parisien à la fin du XIXe siècle, en passant par les pin-up qui allaient distraire les militaires de la Seconde Guerre mondiale, l’art du strip-tease a continuellement évolué. Et malgré son côté désuet assumé, il peut être aujourd’hui résolument moderne.

Organisatrice et performeuse du premier «Black Silk Burlesque Show» qui marquera samedi prochain le retour de cet art à Lausanne, Ava Dentelle explique ce qui la séduit à la fois professionnellement et personnellement dans cette discipline bien moins sulfureuse qu’elle en a l’air au premier abord.

Dites-nous, Ava Dentelle, que verront les spectateurs du premier «Black Silk Burlesque Show»?

Un spectacle d’humour, de chant et de sensualité, avec beaucoup de plumes, de strass et de paillettes. Un spectacle avec de la nudité, mais sans vulgarité, qui s’adresse à tout le monde. La meilleure preuve est qu’en général, le public de ce type de show est composé pour deux tiers de femmes.

L’art du strip-tease vintage serait donc compatible avec le mouvement #MeToo?

Absolument! Il est historiquement né dans les années 40, avec pour but de divertir les soldats au front. Il y avait donc un côté très femme-objet. Mais il a ensuite évolué: aujourd’hui, les performeuses sont des femmes fortes et qui s’assument pleinement. C’est ce côté qui plaît particulièrement au public féminin. Voir sur scène des femmes de tous physiques et de tous âges les aide souvent à se sentir mieux dans leurs baskets. Et puis les hommes sont souvent tournés en ridicule.

Vous parlez de «premier burlesque show». Il devrait donc y en avoir d’autres?

Je l’espère! Depuis la fermeture du Lido, cet art n’est plus représenté à Lausanne. Je rêve donc de reprendre un rythme d’organisations régulier. Mais on va déjà voir comment se passe cette première. Et s’il faut se contenter d’un show par année, ce serait déjà pas mal.

Qui seront les artistes sur scène?

Nous serons cinq, plus la MC (ndlr: maîtresse de cérémonie) Maya Raphaëlle. Le public verra Aurora Galore (GB), Bianca Nevius (It), la Suissesse Dicky Minousky, qui vient du monde de la pole dance, ma copine Cherry Heart et moi.

Comment êtes-vous tombée dans ce milieu?

J’ai commencé à me «customiser» à l’âge de 6 ans après avoir vu un film de Bollywood. Je me lissais les cheveux et m’emballais dans les draps du lit, au grand désespoir de ma mère. J’ai ensuite commencé à poser pour des copines photographes vers 20 ans, et j’ai fait de la danse orientale et du flamenco. Le déclic pour le burlesque, je l’ai eu en 2005 en découvrant un reportage à la télévision sur Miss Anne Thropy, une star du genre. J’étais émerveillée. J’ai donc commencé à aller voir des spectacles, puis j’ai pris des cours en 2010. Je ne pensais jamais me produire sur scène, mais ma prof (ndlr: la performeuse Lily Bulle, par ailleurs directrice artistique du Geneva Burlesque Festival, dont Ava Dentelle fait désormais partie du comité) m’a vivement encouragée à participer au spectacle de l’école. Je ne la remercierais jamais assez.

Que vous a apporté le burlesque?

De m’assumer pleinement en tant que femme à la fois grande et forte, ce qui n’a pas toujours été facile, notamment à l’adolescence, où les mots peuvent être assez durs. Mais le burlesque, puis les tatouages, m’ont aidée à me sublimer. Ils m’ont apporté la confiance en moi et un sentiment d’invincibilité.

Comment est né le personnage d’Ava Dentelle?

Il a symbolisé le moment de ma vie où j’ai dit «stop». Stop à la violence verbale et physique que mon compagnon de l’époque m’a fait subir durant sept ans. Ava Dentelle se permet des choses qu’Aline (ndlr: son vrai prénom) ne se permettrait pas. Elle en rajoute dans l’exubérance, la façon de parler et la séduction. Depuis ce jour là, c’est d’ailleurs Aline qui travaille à l’institut Le Lys Noir la journée et Ava Dentelle qui sort le soir.

Ce n’est pas un peu schizophrénique tout ça?

Oui et non. Moi j’ai l’impression que ce sont deux personnes très différentes, mais mon cercle d’amis proches trouve qu’Ava et Aline ne sont finalement pas si éloignées que ça l’une de l’autre.

Justement, quelles ont été les réactions de votre entourage lors de la «naissance» d’Ava ?

Ma maman était un peu réticente. Elle avait peur du qu’en-dira-t-on, surtout par rapport à mon activité professionnelle, mais désormais elle est fan. C’est toujours compliqué avec les copains: la plupart n’acceptent pas l’idée que je me produise sur scène. Mes amis se réjouissaient de venir me voir «à poil sur scène», mais la plupart ne sont jamais venus. Ça n’a par contre posé aucun problème à mes copines, qui sont de toute manière aussi fofolles que moi.