«C’est compliqué pour tous, mais pour nous ça l’est plus encore»

«Depuis leur naissance, nous sommes des parents au taquet. On a des plans A, B ou C. Heureusement qu’il y a assez de lettres dans l’alphabet», ironise Letizia Pierro. La créativité est depuis toujours la première ressource des familles vivant avec des enfants à besoins spécifiques. Elle sera plus nécessaire que jamais en temps de pandémie.

«Les handicaps sont différents mais nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés», constate cette maman de deux enfants de 9 et 15 ans atteints de troubles du spectre autistique. En situation de handicap ou fragilisés dans leur santé, comme les enfants hébergés par Terre des hommes dans le Chablais valaisan (lire encadré), certains enfants réclament une attention accrue en temps de pandémie.

Les internats vaudois ont dû se résoudre à couper le va-et-vient des pensionnaires. À la clé, un dilemme cruel pour les familles d’enfants habituellement placés en semaine et rentrant chez eux le week-end: «Tous les choix étaient mauvais, se désole Isabelle Meuron. Soit on reprenait Chloé à la maison sans pouvoir la ramener, soit on la laissait en internat sans pouvoir lui rendre visite. Comme je n’étais pas confortable à l’idée de la laisser, elle revient à la maison. Cela va être rude, ce sera nuit et jour. Mais je préfère avoir mon poussin sous l’aile. En plus, avec un passé d’enfant très hypotone, sujette à des bronchites asthmatiques, elle est considérée comme à risque. Si elle tombe malade, je préfère pouvoir être présente.»

Quotidien sans pauses

L’inquiétude est identique dans les familles dont les enfants sont scolarisés et qui se retrouvent à longueur de journée entre quatre murs. «C’est compliqué pour tous les parents, mais pour nous plus encore», reprend Letizia Pierro.

«Ce qui va le plus nous manquer, ce sont des solutions de relais, qui nous déchargent même quelques heures afin de pouvoir souffler ou travailler»

La Lausannoise serre les dents pour traverser la durée indéterminée du confinement: «Ce qui va le plus nous manquer, ce sont des solutions de relais, qui nous déchargent même quelques heures afin de pouvoir souffler ou travailler. Tout a fermé: les unités d’accueil temporaire, le service Phare qui met à disposition des accompagnants. C’est mission quasi impossible de trouver des aides. Et si l’on trouve des volontaires, il faut en attribuer un par famille exclusivement, pour limiter le risque de propagation.» Maman solo de Noah, 8ans, atteint de trisomie 21 et souffrant de troubles du déficit de l’attention et d’hyperactivité, Sophie Pointet est confrontée à deux autres difficultés: travailler à 70% avec un enfant très accaparant et… s’approvisionner. «Je suis obligée de le prendre avec moi pour faire des courses. Mais on ne nous laisse pas entrer avec les enfants dans les magasins! Les services de livraison sont saturés et comme en plus mon fils ne mange que des pâtes, je ne peux pas lui inventer des plats avec ce que j’ai dans le placard.»

Panne d’auxiliaires

Autre difficulté, conserver les acquis. Pour ces parents qui scrutent le moindre progrès obtenu de haute lutte, la coupure d’avec certains spécialistes est redoutée. Plus de physio, d’ergo, de logo, de psys, de psychomotriciens, d’éducateurs spécialisés. «Je connais un enfant de 4 ans qui commençait tout juste à se tenir assis, grâce à un travail constant de physiothérapie, raconte Letizia Pierro. Sans un soutien professionnel, il risque de perdre le tonus acquis. Nous sommes livrés à nous-mêmes pour beaucoup de prestations.»

Certains services peuvent être maintenus à distance. Une solution peu satisfaisante pour beaucoup de ces enfants à forts besoins sensoriels: «Mon fils est très tactile, supercâlin. Pour lui, Skype ne suffit pas», remarque Aline Neyroud, maman d’un ado atteint de maladie rare avec traits autistiques – et d’une gymnasienne en dépression.

Scolarité sur mesure

Le maintien d’une scolarité est aussi complexe. Impossible de diffuser un programme uniforme à ces enfants faisant l’objet d’un parcours individualisé. Comme l’école publique, les écoles spécialisées ont fermé et maintenu des microclasses pour des enfants de soignants. Pour tous les autres élèves, ces structures se décarcassent afin d’aménager un suivi.

Directrice de la Fondation de Vernand, qui suit 181 élèves, Mireille Scholder salue l’engagement d’enseignants et éducateurs eux aussi très frustrés du lien privilégié bâti patiemment avec leurs pupilles: «Les prestations à domicile sont suspendues, mais le lien avec les familles et leur soutien se poursuit par téléphone, rassure-t-elle. Deux collaborateurs sont intervenus une première fois en individuel au domicile d’élèves de l’école pour enfants atteints d’autisme. Désormais le suivi se fait par téléphone et mail. Pour les autres élèves, les enseignants sont en contact avec les familles par ces mêmes canaux. Nous travaillons à la mise en place de visioconférences pour faire des activités pédagogiques avec les élèves à distance et des entretiens avec les parents. Nous suivons aussi 97 enfants de 0 à 4 ans avec le service éducatif itinérant.»

Malgré les plans A, B et C, les plaisanteries partagées entre parents concernés pour désamorcer les tensions, l’anxiété reste palpable. Avec une question récurrente: combien de temps cela va-t-il durer? Comment leurs rejetons, très attachés à leur routine, supporteront-ils une nouvelle réalité (pas toujours comprise) à long terme (lire encadré)? Et surtout, les parents tiendront-ils le coup? «J’ai peur pour ma santé mentale, j’ai déjà fait un burn-out du proche aidant il y a deux ans, angoisse Sophie Pointet. Là, on va tirer sur la corde parce qu’on n’aura pas le choix, mais dans quel état sera-t-on après, quand on pourra se relâcher?» «On va peut-être tous se retrouver à l’asile», répond Letizia Pierro. Sans vraiment plaisanter.