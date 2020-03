Cabinets médicaux: ne pas lâcher les patients fragiles

«Il faut différencier les patients stables des patients fragiles. Les médecins doivent continuer à suivre ceux qui ont besoin d’un suivi régulier.» Cette précision du médecin cantonal adjoint Eric Masserey devrait répondre aux inquiétudes de la Société vaudoise de médecine, qui demande des directives cantonales claires quant à la prise en charge par les cabinets médicaux des patients «normaux» (en plus des patients COVID-19 sans signe de gravité, à domicile).

Une série de cabinets ont nettement réduit leurs activité, voire fermé, se basant sur l'Ordonnance fédérale sur le coronavirus. Celle-ci précise que «les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux et dentaires doivent renoncer à tous les traitements et interventions médicaux non urgents».

Un message à ne pas prendre au pied de la lettre, donc. «Cette précision est fondamentale, juge le Dr Philippe Eggimann, président de la SVM. Beaucoup de cabinets ont des prestations non-urgentes. Si on arrête ça, on va à la catastrophe. Il y aura plein de décompensations et le risque de surcharger les urgences.» Il prend l’exemple d’une personne avec des symptômes d’infection urinaire. «Si son médecin ne peut pas la voir et faire une culture d’urine, cela risque de se transformer en septicémie en quelques jours. Même raisonnement pour un diabétique avec une plaie au bout du pied.»

A noter qu’une partie des practiciens installés enregistrent une baisse d’activité car les gens craignent de se rendre chez eux et d’être contaminé. D’autant qu’ils sont plutôt enjoints à ne pas sortir et à éviter d’engorger le système sanitaire.

Sur le terrain, l’heure est aux annulations de consultations. Au cabinet de Christophe Cuq, ophtalmologue à Clarens, les secrétaires enchaînent les coups de fils pour déplacer tous les rendez-vous prévus les trois semaines à venir. «Nous n’allons gérer que les urgences, informe le praticien. Comme un zona ou la suspicion d’un décollement de la rétine.» Donc plus d’examen de la vue, de dépistage, de prescription de renouvellement de lunettes. Le but: limiter les contacts et protéger les patients comme le personnel.

Les rendez-vous de type contrôle électif ou dépistage sont aussi reportés chez le Dr Francesco Viani, gastro-entérologue à Vevey. «En cas d’anémie importante, nouvelles douleurs inexpliquées, suspicions d’une maladie, je les invite à venir au cabinet. Il faut néanmoins éviter le maximum de contacts.» Pour certains traitements, des ordonnances sont faxées directement à la pharmacie.

Le Dr Patrick Stamm, gynécologue à Montreux, ne déroge pas. «Contrôles annuels et dépistages sont suspendus. On ne prend que les urgences obstétriques et des infections vaginales, par exemple», résume l’assistante médicale Giusy Abate. Elle ajoute que «nous devons contrôler la grossesse jusqu’au terme, soit la 38e, puis la 40e, alors qu’en temps normal ceci se fait à l’hôpital et que nous stoppons notre surveillance à la 36e».