Pour le calme et la concentration, l’école fait des «bulles de lecture»

Le département veut généraliser

Un manifeste - Sous l’impulsion de sa conseillère d’État Cesla Amarelle, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a publié lundi un manifeste «Pour une mobilisation publique en faveur de la lecture, de l’écriture et du livre» (vd.ch). Joignant l’acte à la parole, le DFJC a fait de cette journée du 11 novembre un happening commun dans toute l’école obligatoire vaudoise, ce qui est peu courant, voire inédit.



10 minutes - À 10h10, tous les acteurs de l’école ont pris un livre et l’ont lu durant dix minutes. Cela fait plus de 100'000 personnes. À l’enseigne du «bruit des pages», la DGEO (Direction générale de l’enseignement obligatoire) veut faire de ces moments de lecture un projet pédagogique. La DGEO incite les établissements à se mettre à cette pratique apaisante, comme l’ont déjà fait certains collèges.



Plaisirs - À noter que l’expérience a cours en France, en Belgique et au Canada. Parmi les avantages pointés figurent la découverte du plaisir de lire, mais aussi l’apport de sérénité et de concentration, sans compter les compétences accrues pour l’accès à la culture. La circulation des livres favorise en outre les liens avec les familles.