Le calvaire de Vaudois coincés en Amérique du Sud

«Quand nous avons vu la situation empirer, nous savions que nous aurions des problèmes, mais pas à ce point. Notre agence de voyages, après nous avoir demandé des milliers de francs pour modifier nos réservations sans aucune garantie de retour avant fin mai, a fini par nous lâcher. Nous avons écrit au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui ne nous renvoie que des réponses automatiques. Mon employeur m’attend depuis plusieurs jours, mais nous ne savons toujours pas quand nous pourrons rentrer en Suisse.»

Michel, quadragénaire de la région lausannoise, est inquiet. Les vacances qu’il avait prévues de longue date au Brésil avec sa femme devaient être idylliques, elles sont en train de virer au cauchemar. Sans carte de crédit, sans possibilité de téléphoner et devant composer avec une connexion internet aléatoire, le Vaudois peut au moins compter sur un point positif. Il est hébergé par la famille de sa femme dans l’État du Pernambouc, à l’est du pays. Mais il se retrouve isolé à des centaines de kilomètres de l’aéroport le plus proche. Il n’ose pas le rallier, de peur de s’y retrouver bloqué. L’hôpital du coin? Distance identique. Seule option: attendre…

Michel est loin d’être un cas à part. Comme lui, ils sont des milliers actuellement bloqués en Amérique du Sud. «Depuis quelques jours, la Suisse organise une vaste opération de rapatriement. Quelques vols sont déjà arrivés en Suisse depuis l’Amérique latine. Après San José et Bogota, le troisième vol de l’opération de rapatriement du DFAE s’est achevé tôt jeudi matin: un avion affrété par le DFAE a atterri à Zurich en provenance de Lima avec 289 passagers à bord», détaille Elisa Raggi, porte-parole du DFAE. La veille, près de 280 ressortissants suisses étaient rapatriés de Colombie.

«D’ici à vendredi, 3500 personnes pourraient être rapatriées»

Aux quatre coins du monde, environ 17'000 personnes se sont servies de l’application TravelAdmin de la Confédération pour demander leur rapatriement. En tout, cinq vols en provenance d’Amérique du Sud et de l’Afrique ont permis à 900 personnes de retrouver la Suisse. «D’ici à la fin de la semaine prochaine, 3500 personnes pourraient être rapatriées», indique encore Elisa Raggi. Une cadence trop lente pour les Suisses restés sur place, dont certains ont l’impression d’être mis de côté.

Retour en Amérique du Sud, au Pérou, où de nombreux Suisses attendent désespérément des nouvelles de la Confédération. Il y a quelques jours, Sara Velho et Joel Azevedo, placés sur liste prioritaire du fait de leur profession d’infirmiers («24heures» du 20 mars dernier), ont reçu l’information tant attendue: ils ont été rapatriés de Lima. Laurent et sa famille, qui auraient dû rentrer ce week-end, n’ont pas eu cette chance. Et il a peur. «Les étrangers commencent à être mal vus ici, car le virus est arrivé avec les touristes. Nous sommes contrôlés par la police et l’armée bien plus sévèrement que les Péruviens, et certains hôtels ne nous veulent plus. Nous commençons à perdre espoir», soupire le Vaudois, à l’affût de la moindre information. Qui ne tombe toujours pas.