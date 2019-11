[Vidéo] «Quand Camille est née, j'ai senti que quelque chose n'allait pas»

Active au sein de l'association «Né trop tôt» qui vient en aide aux parents d'enfants nés avant le terme, Cristina Guillet témoigne de son expérience de la prématurité. Dès le mois de novembre, elle fait partie des marraines de l'étude Alaïs, qui vient de débuter au CHUV et dans d'autres hôpitaux en France et Belgique et qui cherche à montrer les bienfaits sur l'allaitement de l'accompagnement des mamans de prématurés par d'autres femmes ayant traversé les mêmes difficultés.