Des cantonniers «oubliés» par le gouvernement

Quel est le rapport entre des cantonniers des lacs et rivières, les agents pénitentiaires et les mosaïques d’Orbe? Tout cela fait partie de certains problèmes soulevés par la Commission de gestion du Grand Conseil (Coges). Lundi, l’organe parlementaire de surveillance a présenté son rapport annuel 2019 à la presse. Fort de 15 députés, il a émis 24 «observations». Le Conseil d’État devra formellement y apporter autant de réponses. Ces dernières seront ensuite acceptées ou refusées par le plénum du Grand Conseil. Pour l’heure, la Coges se contente de braquer les projecteurs sur quelques points seulement. Ses visites sur le terrain, ses questions sur les promesses du gouvernement, ses impatiences aussi nourrissent son travail en une publication de 150 pages.

Chauffage bricolé

Les cantonniers chargés de l’entretien des lacs et cours d’eau, d’abord. Le gouvernement, en particulier le département de Jacqueline de Quattro, a-t-il «oublié» ses employés? La Coges se pose la question après avoir visité certains locaux destinés au personnel. Pour ceux de Chavornay, «la sous-commission a été choquée par les conditions particulièrement précaires des vestiaires, cuisine et sanitaires. Ce n’est probablement que grâce à la débrouille des collaboratrices et collaborateurs que ces espaces ne peuvent pas être qualifiés d’insalubres […], le chauffage est bricolé avec des systèmes électriques, le séchage des habits est organisé au-dessus d’un vétuste poêle à bois et l’espace de pause est inadéquat.» Cette «situation indigne d’un employeur public qui se doit d’être exemplaire […] devrait être corrigée sans délai».

Les prisons? Chez Béatrice Métraux, une feuille de route sur l’augmentation des effectifs des agents pénitentiaires était attendue pour le début 2019. Elle n’existe toujours pas. Actuellement, le Service pénitentiaire compte presque 600 postes. Pour atteindre le taux d’encadrement recommandé par Berne, il en aurait fallu 120 de plus, soit 20%.

Mosaïques d'Orbe

Dans le giron de Pascal Broulis, les mosaïques d’Orbe («le plus bel ensemble de mosaïques romaines du nord des Alpes», rappelle la Coges) font encore couler de l’encre. Il est seulement question de les conserver correctement. «En matière de conservation, des problèmes d’isolation sont relevés pour une mosaïque non ouverte au public», note la commission après visite. Une convention liant la fondation du site, Orbe et l’État est «obsolète» depuis le 1er janvier 2019. Le gouvernement est prié de dire ce qu’il peut faire «afin d’assurer un meilleur accueil aux visiteuses et visiteurs des mosaïques d’Orbe et une meilleure conservation, même de manière transitoire».