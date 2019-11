Caritas propose le «zéro chômeur de très longue durée»

Créer des jobs sur mesure pour ceux qui rêvent de pouvoir retravailler mais restent perdus dans le vaste marché du travail. Tel est le projet que les antennes romandes de Caritas promeuvent ces jours auprès des milieux intéressés à l’enseigne du slogan «zéro chômeur de très longue durée». Ce programme d’offres d’emploi dites «inclusives» se distancie du modèle traditionnel d’insertion où la personne sans emploi tente de se former en vue d’être employable. Comme le dit Michel Cornut, ancien chef du Service social Lausanne, on inverse la logique en adaptant l’offre des places de travail à la demande du chômeur et non en demandant à ce dernier de répondre aux exigences du marché.

Désormais consultant auprès de Caritas, Michel Cornut s’emploie à faire avancer le projet qui se trouve en phase de consultation. «Dans le canton de Vaud, plus de 3500 personnes seraient éligibles à ce programme, poursuit-il. Il s’agit notamment de bénéficiaires du Revenu d’insertion (ndlr: RI, aide sociale) qui n’ont pas d’incapacité de travail, qui veulent travailler et ne se trouvent pas dans l’attente d’une rente ou d’une bourse.» Ces demandeurs d’emploi ont un profil souvent vulnérable de par leur âge, leur statut social, leur provenance ou leurs carences de formation.

En France déjà

Le système reposerait sur l’interaction entre l’État qui «achèterait» les places de travail aux employeurs volontaires en leur remboursant au moins temporairement le salaire et les charges sociales plutôt qu’en versant le Revenu d’insertion. Les entreprises régulières sont visées, et lorsque ça ne suffit pas, les entreprises sociales. Une «agence d’inclusion» accueillerait les chômeurs et les mettrait en relation avec les employeurs tout en assurant un suivi. L’ensemble du dispositif fera l’objet d’un suivi scientifique par une haute école spécialisée, ainsi que d’une évaluation par l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP). Des contacts sont en cours.

Au cœur de l’idée: rendre l’emploi accessible à tous, ainsi que l’ont déjà fait les «territoires zéro chômeur de longue durée» en France. «Seule compte alors la capacité de la personne d’exercer le travail qu’on lui confie, sans égard à son âge, son origine, ses dettes ou ses erreurs de jeunesse», reprend Michel Cornut. Si nécessaire, on adapte l’horaire de travail ou le cahier des charges pour tenir compte de l’état de santé, par exemple.

À l’État de Vaud, Antonello Spagnolo, directeur de l’Insertion et des solidarités au Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), connaît le principe. Il faisait d’ailleurs partie des orateurs invités au colloque de Caritas du 31 octobre, où le modèle a été présenté et débattu. «C’est une idée intéressante», juge-t-il.

«À la sauce vaudoise»

Le spécialiste fait cependant valoir que l’État n’est pas en reste: «Notre mesure ProLog-emploi, par exemple, se conduit sur un schéma similaire. Elle offre 100 postes simultanés auprès des institutions partenaires du DSAS, dans le domaine médico-social. Le salaire versé correspond au minimum de la CCT du secteur, soit 3800 francs, financés par le RI, complétés par un prélèvement sur un fonds ad hoc. Depuis 2010, 690 contrats de durée de dix mois sont arrivés à leur terme et, parmi eux, 381 personnes ont obtenu des contrats plus longs, ce qui nous amène à un taux de réussite de 55%. Notre modèle ressemble à celui pratiqué en France, mais à la sauce vaudoise.» Cela dit, la politique menée au DSAS depuis quinze ans est axée d’abord sur la réinsertion et la formation: «Elles restent les priorités absolues. En Suisse, les politiques d’insertion visent à soutenir l’individu afin qu’il puisse répondre aux besoins du marché du travail.»

Future politique publique?

Pierre-Alain Praz, directeur de Caritas Vaud, rappelle que la phase de consultation n’en est qu’au début: «Nous avons rencontré un premier groupe de chômeurs et organisé la conférence du 31 octobre. Nos comités cantonaux doivent encore débattre du modèle opérationnel, à l’élaboration duquel tout le monde est appelé à participer. Après cela, nous espérons pouvoir lancer une expérience pilote sur trois à cinq ans. Si elle s’avère concluante, elle pourrait alors devenir un élément de politique publique.» Pour le directeur, l’emploi inclusif arrive en complément des dispositifs traditionnels d’insertion. Il doit permettre à ceux qui vivent un «chômage d’exclusion» de retrouver le goût de vivre et d’exister socialement par le biais du travail: «Nous sommes convaincus que l’État en sortira gagnant.»