Le Centre Patronal digère mal son repas de Noël

Lendemains de soirée un peu compliqués pour certains collaborateurs du Centre patronal. Alors qu'un raout de fin d'année a réuni, courant décembre, 220 personnes dans un établissement du sud de Lausanne, une trentaine d'entre elles sont tombées malades dans la foulée.

«C'est vrai que ce n'est pas rien», admet Marc Hubacher, responsable Ressources humaines au Centre patronal. «La soirée a eu lieu un vendredi, certaines personnes ont pu recommencer à travailler normalement dès le lundi mais d'autres ont dû s'absenter plusieurs jours. Heureusement tout est rentré dans l'ordre pour les Fêtes, c'est l'essentiel», analyse-t-il.

Soupçons sur les huîtres

Rapidement, les soupçons se sont portées sur les huîtres, proposées en apéritif. «Nous avons immédiatement contacté l'établissement en question, qui a pris les choses très au sérieux. Les échanges sont constructifs et nous n'avons pas l'intention d'aller beaucoup plus loin car il sera difficile de savoir où se situe exactement la faute», indique Marc Hubacher. L'Office de la consommation de l'Etat de Vaud a tout de même été avisé de l'affaire.

«Nous avons effectivement traité ce cas, confirme Christian Richard, chimiste cantonal. Nous nous sommes renseignés sur la provenance de la marchandise et avons mené une inspection chez le restaurateur. Nous avons vérifié la traçabilité jusqu’à l’importateur. Les huîtres sont probablement à l’origine de cette gastro-entérite. Nous n’avons pas pu investiguer plus loin étant donné que toute la marchandise avait été consommée et qu’aucun autre problème de ce type ne s’est, à ce jour, manifesté dans le canton.»