«Pourquoi chercher des fautifs? C’est la fatalité!»

Pourquoi la neige de la coupole de la gare de Bretaye s’est-elle effondrée précisément au moment où le malheureux contrôleur des billets du Bex-Villars-Bretaye (BVB) sortait de son bureau, le blessant grièvement? C’est la question que tout le monde se pose ces jours au Tribunal de police de Vevey, lors du procès mettant aux prises deux responsables d’entretien des infrastructures aux Transports publics du Chablais (TPC), un père et son fils, les prévenus, et le contrôleur des billets, le plaignant. Car de mémoire d’homme jamais un tel incident n’était survenu depuis la construction du dôme il y a une décennie. Pour Nicolas Mattenberger, avocat de la défense, la réponse coule de source: «C’est la fatalité! Pourquoi vouloir absolument chercher des coupables?»

Les faits se sont déroulés le 3février 2015. Au matin, après d’importantes chutes de neige, six personnes du service des infrastructures des TPC dirigées par un des prévenus – le fils – ont procédé au déneigement des voies, des quais, des avant-toits ainsi que des deux côtés du dôme abritant la salle d’attente de la gare et le bureau du contrôleur des billets. Une fois ce travail effectué, le chef d’équipe a appelé son père, l’autre prévenu, sous les ordres duquel il se trouvait, pour l’informer qu’il y avait encore une importante quantité de neige sur le toit en bois du chalet qui jouxte la salle d’attente, ainsi que sur le dôme en plexiglas.

30 jours-amende pour les deux prévenus

Selon l’acte d’accusation, le père aurait indiqué qu’il enverrait une équipe le lendemain pour s’en occuper, celle dépêchée sur place ayant déjà atteint son quota d’heures de travail. L’épaisse couche de neige n’a donc pas été déblayée, alors qu’elle pouvait tomber à tout moment, selon le Ministère public. Une version que conteste la défense, qui plaide l’acquittement. Christophe Misteli, avocat du fils: «Personne n’avait jamais vu un tel incident. Il n’y a pas d’imprévoyance coupable.»

Reste que, à 15h03, quand le train est arrivé à Bretaye, le contrôleur, en sortant de son bureau, s’est vu projeter sur le sol par l’amas de neige et de glace tombé du dôme, d’une soixantaine de centimètres d’épaisseur selon l’accusation (30 cm selon la défense). Conséquence, le plaignant a souffert d’une fracture Burst du corps vertébral L5, d’un écrasement de la cuisse droite et d’une compression du nerf sciatique. Il en résulte une paralysie partielle du membre inférieur droit et des douleurs permanentes, lombalgies notamment. Le plaignant a néanmoins retiré sa plainte. Invoquant des lésions corporelles graves, le Ministère public requiert 30 jours-amende pour les deux prévenus. C.B.