Malgré tout, les chômeurs doivent chercher un job

«On nous sert un double discours. D’une part il faut rester à la maison et d’autre part il faut sortir chercher du travail!» Jeton Hoxha, de l’Association de défense des chômeurs (ADC) reçoit, avec son équipe de bénévoles, une centaine de mails inquiets par semaine. Alors que le Conseil fédéral a annoncé au mois de mars la prolongation des indemnités de 120 jours, un point reste obscur pour les assurés. Doivent-ils continuer de fournir leur quota de demandes d’emploi pendant la pandémie?

Aux yeux de Jeton Hoxha, cela ne va pas de soi à l’heure où l’économie fonctionne au ralenti et où il faut garder ses enfants à la maison. Eric*, 38 ans, professionnel dans la restauration, en témoigne: «Je suis au chômage depuis novembre et je dois normalement fournir 12 recherches par mois. Or, il y a aujourd’hui une chute des annonces dans le milieu de la restauration. En trois semaines, je n’ai vu qu’une offre.»

Risque de pénalité

Eric rédige alors des offres spontanées. Papa d’un enfant auquel il faut, accessoirement, faire faire les devoirs, il tente de s’organiser tant bien que mal et les journées sont courtes: «Quoi qu’il en soit, je n’ai pas le choix. Je ne veux pas recevoir de pénalité.»

Dans son ordonnance du 25mars, le Conseil fédéral stipule que les assurés doivent remettre la preuve de leurs recherches «au plus tard un mois après la date d’abrogation de l’ordonnance». Cette prescription fédérale a été suivie d’un courriel des Offices régionaux de placement (ORP) vaudois aux chômeurs. Le message leur annonce qu’ils ne recevront plus de formulaire de preuves de recherches d’emploi à remettre mensuellement durant cette période. Mais on les invite à «rester connectés au marché».

Selon l’ADC, cette annonce n’est pas claire. Elle pourrait inciter les assurés à relâcher la pression de la recherche d’emploi, au risque de se voir notifier des pénalités une fois la situation revenue à la normale. Nathalie*, 52 ans, a travaillé durant vingt ans dans les entreprises de réinsertion et se retrouve au chômage aujourd’hui après un licenciement jugé abusif. Elle est censée donner la preuve d’au moins 8 recherches d’emploi par mois. «En mars, je n’en ai rédigé que 5. Je travaille comme conseillère dans le cadre des mesures de réinsertion et elles sont toutes suspendues actuellement. Et je pense que les RH des entreprises mandatées pour ces mesures ont autre chose à faire que de se pencher sur des offres spontanées.»

Au Service de l’emploi, Françoise Favre précise que si la remise des formulaires de preuve de recherches d’emploi est ajournée, les recherches elles-mêmes ne le sont pas. «Elles ne sont pas suspendues, ajoute-t-elle. Guy Parmelin a été très clair à ce sujet. Mais nous sommes conscients que, selon les secteurs, ça va être compliqué.» Pour la cheffe de service, inciter les assurés à laisser tomber les recherches serait «un faux signal». D’autant qu’il reste des secteurs où l’on recherche du monde. Elle promet cependant que les ORP se montreront «larges» au moment de vérifier les recherches accomplies durant le confinement.

* Prénoms d’emprunt