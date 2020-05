Au cimetière, les corps ne se décomposent plus

Depuis combien de temps cela dure-t-il? On l’ignore, faute de données récoltées au fil du temps à la faveur d’exhumations. Dans certains cimetières, les cadavres ne se décomposent pas, ou très mal. Le phénomène est avéré à Genève et observé à La Chaux-de-Fonds, notamment.

«À mon avis, toutes les villes lacustres ont ce problème», avance le Dr Vincent Varlet, qui dirige le Swiss Human Institute of Forensic Taphonomy au Centre universitaire romand de médecine légale.

Bloc de savon

Sujet d’étude peu engageant, entraves éthiques, manque d’experts… La problématique de la mauvaise altération des dépouilles est encore très peu explorée. Encore moins expliquée. Le Dr Varlet donne des pistes. «C’est dû à la nature des sols. Ils sont parfois très compacts, mal aérés. Comme il y a moins d’oxygène, ils se tassent au fil du temps et s’asphyxient. Et cela induit l’appauvrissement de la biologie nécrophage de décomposition.»

Ensevelir un corps dans un sol mal ventilé et humide favorise ce qu’on appelle l’adipocire. La matière grasse du corps va se transformer en une substance savonneuse. Le cadavre se fige, un peu comme un bloc de cire.

«Certains professionnels sont psychologiquement atteints quand ils creusent pour réaffecter une tombe et déterrent une personne qui a encore des traits humains»

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela conserve. Il arrive que lorsque des fossoyeurs déterrent des dépouilles après plusieurs dizaines d’années, ces dernières soient pratiquement entières. «Certains professionnels sont psychologiquement atteints quand ils creusent pour réaffecter une tombe et déterrent une personne qui a encore des traits humains», rapporte le Dr Varlet.

Chimio et sols contaminés

La démographie entraînant dans certaines localités une crise du logement souterrain, on effectue de plus en plus d’exhumations (souvent à la fin d’une concession, après trente ans) pour faire de la place aux nouveaux venus*. Autant d’occasions de se rendre compte que des cadavres ne sont pas redevenus poussière, dit Vincent Varlet.

«Je pense que ce phénomène de mauvaise décomposition – qui n’est pas nouveau – s’est aggravé dernièrement, même si je ne peux pas le prouver. C’est une question de bon sens. L’écologie s’appauvrit, y compris l’écologie souterraine.»

Certains avancent que notre alimentation, truffée d’additifs et de conservateurs, altère la décomposition des corps. Cette hypothèse n’est pas privilégiée par le spécialiste. «À l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve scientifique de cela. Mais il est vrai qu’il y a peu de littérature à ce sujet.»

Un autre facteur l’intéresse davantage: les traitements médicaux des défunts qui pollueraient les sols et contribueraient à l’appauvrissement écologique des cimetières. «Il y a une surcontamination de certains corps – je pense à la chimiothérapie, par exemple – et une charge environnementale importante que l’on connaît très mal. Certains Cantons ignorent, quand ils enterrent des gens, s’ils ont encore un pacemaker. Cela induit une pollution métallique. Sans compter les prothèses et autres dispositifs implantés.»

Il évoque encore les composés radioactifs utilisés pour traiter le cancer qui peuvent, eux aussi, contaminer le sol. «Comment tout cela impacte la santé humaine et l’écologie? On l’ignore. Je déplore le manque d’études dans le domaine. Ce sont des questions de santé publique.»

La crémation ne résout pas tous les problèmes, juge-t-il en citant l’exemple d’un défunt équipé d’un dispositif radioactif pour son traitement oncologique. «Il a été incinéré avec. Un mois après, l’équipe a testé la radioactivité du four. Il y avait toujours une charge!» Les professionnels font donc face à un risque de contamination lors d’incinérations.

Rappelons que si le corps est bien décomposé, les ossements sont nettoyés et placés en ossuaire (quand le cimetière en est équipé) ou incinérés. Les cendres sont ensuite remises à la famille ou dispersées au jardin du souvenir.

«En cas de décomposition incomplète, les pratiques diffèrent selon les cimetières et il est très difficile d’obtenir des renseignements, regrette le Dr Varlet. Certains réensevelissent (même profondeur ou plus profond). Mais pour combien de temps? Sur quelles bases légales? À quelle profondeur?» Plus on creuse, moins il y a d’organismes nécrophages et moins le corps est susceptible d’être décomposé.

«Ça ne peut plus durer»

«Il n’y a aucun protocole reconnu ou harmonisé, observe Vincent Varlet. En résumé, chacun fait comme il peut ou comme il veut, en essayant de faire de son mieux. Mais en agissant ainsi, nous «procrastinons» un impact environnemental non négligeable sur les générations futures. Il faut trouver des solutions maintenant et arrêter de reporter le problème en entassant les corps… Ça ne peut plus durer.»

La solution consiste, selon lui, à aérer les sols et favoriser l’écologie nécrophage. Mais avant cela, il faut mener des recherches sur l’état des terres, cimetière par cimetière. Consciente du problème, la Ville de Genève a levé des fonds pour étudier la pollution des sols à Saint-Georges (pollution due aux médicaments pris par les défunts et aux composants des cercueils) et trouver une solution à la problématique de la non-décomposition.

«Excepté Genève, les autorités communales ne semblent pas vouloir considérer ce problème plus activement alors qu’il est communément rencontré dans les cités lacustres, regrette Vincent Varlet. Sont-elles réellement au courant ou le considèrent-elles comme marginal?» Lausanne assure ne pas être concernée. La Ville d’Yverdon-les-Bains «ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet, par respect pour la paix des morts et les familles».

Le Dr Varlet rappelle que le Swiss Human Institute of Forensic Taphonomy développe une expertise pour accompagner les collectivités qui seraient confrontées à ce problème.

*Ce problème de manque de place ne concerne pas tous les cimetières. On estime qu’en Suisse, plus de neuf défunts sur dix sont incinérés.