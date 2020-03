Cinémas, musées, discothèques… On ferme!

«L’idée, c’est de casser la propagation du virus. Les tenanciers ont tout intérêt à suivre les prescriptions du Canton. Il en va de la santé de tout un pays». À l’instar de ses collègues, c’est la mine grave que la Conseillère d’État Béatrice Métraux, en charge du Département des institutions et de la sécurité (DIS) a dévoilé les mesures d’interdiction qui toucheront la vie sociale et économique des Vaudois jusqu’au 30 avril prochain. Ainsi, toutes les manifestations de plus de 50 personnes sont interdites. «Il n’y aura pas de dérogation». Une exception pourrait être accordée au Conseil d’État si toutefois il devait faire réunir le Grand Conseil et ses 150 députés pour adopter un décret urgent.

«50 personnes maximum dans les bars, les hôtels et les restaurants»

La limite des 50 personnes concerne aussi tous les lieux de divertissements. La liste est longue: cinémas, théâtres, musées, centres de fitness, piscines, centres de bien-être, discothèques, pianos-bars, boîtes de nuit, clubs érotiques… Cette limite est également valable pour les bars, les restaurants et les hôtels. La règle est le même pour tous. «Personnel compris, l’établissement ne devra pas accueillir plus de 50 personnes en même temps. S’il dispose d’une terrasse, la limite des 50 personnes vaudra pour l’intérieur et pour l’extérieur. C’est 50 personnes en tout», martèle Béatrice Métraux. Une jauge valable tant pour le petit hôtel familial que pour les plus grands cinq-étoiles. «Nous restons ouverts, dans la limite qui nous est fixée. Ce sera aussi le cas pour tous nos restaurants. Nous avons par contre décidé de fermer nos Spa», annonce Sandoz Hôtels pour le Château d’Ouchy, le Beau Rivage Palace et le Lausanne Palace notamment.

Toutes les autres activités commerciales ouvertes au public doivent veiller à ce que la distance sociale soit respectée, et informer des recommandations en vigueur. Les autorités ont mesuré cette fameuse distance sociale. «C’est deux mètres», rappelle Rebecca Ruiz, en charge du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).

Les restrictions ne touchent pas les marchés. Il y en aura douze dans tout le canton ce samedi. Ils sont maintenus sous surveillance. Béatrice Métraux: «Des informations seront données aux points d’entrée tôt le matin puis, durant les marchés, un membre de la protection civile et un policier s’assureront que les distances sont respectées entre les personnes. Il s’agira de ne pas s’agglutiner devant les stands.» Les grandes surfaces ne sont pas non plus soumises à interdiction. Là encore, des distances entre les clients, notamment aux caisses, devront être respectées. Mais le Conseil d’État prévient déjà: des mesures plus strictes pourront être prises si la situation venait à empirer.