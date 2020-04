Dans les CMS, qu’importe le rôle, chacun sait se rendre utile

Charline Kemmat et Maxime De Freitas n’imaginaient pas un jour connaître par cœur chaque rayon de la Migros de Clarens. Faute de pouvoir exercer leur métier d’ergothérapeute, mis entre parenthèses (sauf cas exceptionnels) en ces temps de coronavirus, les deux collaborateurs du CMS de Montreux ont reçu pour mission de faire les courses de patients à risque confinés chez eux et ne disposant pas d’aide extérieure. «Certains râlent de ne plus recevoir leurs soins, mais ils comprennent, note Charline. De notre côté, on est tristes de ne plus faire d’ergo, mais contents de rendre service. Et vu les nombreuses marques de gratitude, on repart illico pour un tour le lendemain.»

Ces reconversions, comme d’autres, sont le résultat d’une diminution drastique de certaines activités des CMS et d’une meilleure répartition des forces dans le contexte de confinement. «Le nombre de livraisons de repas à domicile a doublé dans certaines régions, explique José Rohrer, directeur adjoint de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) qui chapeaute les CMS. Entre autres exemples, nos infirmières de la petite enfance œuvrent en soutien aux sages-femmes à domicile, étant donné les sorties plus précoces décrétées dans les maternités, et les infirmières scolaires répondent aux questions posées sur la hot-line téléphonique.»

Chacun s’y retrouve

Charline Kemmat et Maxime De Freitas se disent ravis de ces tâches inhabituelles pour doper leur emploi du temps: «La semaine dernière, je n’avais qu’un patient en ergothérapie et un peu de travail administratif. En milieu de semaine dernière, j’ai cru que j’allais devenir fou à tourner en rond», admet Maxime. Chacune de leurs journées compte deux tournées –soit 4 ou 5 foyers livrés par jour et par livreur– et se décline en trois étapes: aller chercher les listes de courses, faire les achats, et les ramener à leur destinataire. «On essaie d’évaluer au mieux les besoins, pas question d’y aller pour 2 litres de lait, prévient Charline. Il y en a qui prévoient pour deux jours, d’autres pour un mois.» Et gare à ne pas trop bousculer les petites habitudes, plaisante-t-elle: «Certains gardent les emballages pour qu’on amène le produit précis. On nous donne la carte fidélité pour les points. Et il ne faut pas oublier les autocollants pour les actions spéciales!»

Il va sans dire que les contacts sont limités au minimum. Tout au plus, les patients signent une décharge pour l’argent donné, idem pour la monnaie rendue. Les courses sont déposées devant la porte. «Sauf si la personne a besoin d’aide pour les ranger ou établir sa liste», ajoute Charline. «Certains clients sont hypervigilants, note pour sa part Maxime. Ils mettent des tissus sur les poignées, exigent qu’on reste sur le palier, déposent la liste dans l’entrée et se retirent.»

Tâches incontournables

Malgré la réduction de voilure des CMS, certains restent en première ligne, au contact des patients. C’est le cas des assistants en soins et santé communautaire (ASSC). Mesures de taux de glucose, injection d’insuline, soins corporels, bas de contention, etc.: Daniel Simon, du CMS de la Grande-Eau à Aigle, ne chôme pas. «Pour ce qui est des douches, leur nombre a été revu nettement à la baisse et nous sommes moins systématiques avec les cheveux, ce qui permet de gagner du temps», explique le jeune homme de 20 ans, à sa troisième visite sur le coup de 9 h.

La clé d’une sécurité optimale est connue: pas question de lésiner sur les précautions sanitaires. La désinfection des mains, de la tablette qui donne le programme précis du jour et du matériel est systématique après chaque usage, et le port du masque obligatoire. «Selon les directives, nous avons droit à un masque par jour compte tenu des risques de pénurie, explique Daniel Simon. Mais 8 heures par jour entre l’humidité, les odeurs, les démangeaisons, c’est long. Par ailleurs, on sait que les masques chirurgicaux protègent bien les autres, mais moyennement soi-même, et que les masques FFP2, plus hermétiques, sont denrée rare.»

Mais le professionnel reste philosophe: «Quand on se lance dans la santé, on sait que ce type de crise peut survenir, on y est préparé. Je suis content d’apporter ma pierre à l’édifice.»