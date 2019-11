Le Collège Principal sauve ses cloches

«Nous sommes indignés par les réponses des autorités. Ce dialogue de sourds, sans débat, est inadmissible.» Johann Recordon ne cache pas sa déception. Il fait partie du groupe de riverains qui s’est mobilisé contre les sonneries continues du Collège Principal à Pully («24 heures» du 24 septembre). Deux fois par jour, à 7h30 et à 13h30, les cloches rythment la rentrée des classes. Un tintement «bruyant et dérangeant» et qui, selon ses détracteurs, n’aurait plus d’utilité. Pour les autorités au contraire, ces sonneries sont «naturelles» en milieu urbain.

La Municipalité n’est pas prête à modifier les horaires des sonneries, ni même leur intensité. «Ces cloches rythment la vie scolaire. Elles sont notamment un repère temporel pour les jeunes élèves qui ne savent pas encore lire l’heure, ainsi que pour la population», assurent les autorités. Mieux: ces sonneries feraient partie du «patrimoine historique», au même titre que les cloches annonçant le culte ou la messe. «Est-ce vraiment un argument suffisant pour imposer ces cloches que 70% des habitants du quartier, ayant pris part à notre vote, ont demandé à voir s’arrêter?» s’interroge Johann Recordon.

Les riverains demandaient encore que la Ville prévienne les comportements à risque des parents amenant leurs enfants en voiture. «L’augmentation du parking sauvage représente un danger pour les enfants, puisque la visibilité est particulièrement mauvaise au sein de cette jungle de voitures. Faudra-t-il attendre un accident pour que les autorités réagissent?» se demande Johann Recordon. Pully consent tout de même à ce que les agents de la Police Est lausannois accentuent leurs présences durant les heures d’entrée et de sortie de classe.