Les communes de la Broye fribourgeoise ferment l'accès à leurs plages

Les Conseils communaux de Cheyres-Châbles, Delley-Portalban, Estavayer et Gletterens, en coordination avec la Préfecture de la Broye et la gendarmerie cantonale, ont prononcé à travers un communiqué, la fermeture de leurs plages, dès le vendredi 10 avril 2020 et jusqu'à nouvel avis, afin d'éviter tout rassemblement ou groupement de personnes sur place.

Cette décision fait suite à un risque avéré d'affluence de promeneurs ces prochains jours, alors que le semi-confinement est en vigueur, afin d'endiguer la propagation du Covid-19.

La fermeture ne porte toutefois pas sur les chemins de promenade qui demeurent accessibles.