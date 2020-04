Les Communes craignent de ne pouvoir financer la relance

Elles ont en une poignée de jours décentralisé toute leur administration, mis en place des systèmes de livraison, des hot-lines, rouvert des abris, et ont vu leur économie locale s’arrêter ou presque du jour au lendemain. Aujourd’hui, elles sont en train de se rendre compte que cette situation inédite dans l’histoire suisse va coûter cher, très cher.

Les Communes vaudoises, encore toutes engagées dans la lutte contre l’épidémie, ont également le nez dans leurs comptes (tout juste bouclés) et songent à la suite des opérations. C’est-à-dire le budget 2021 et la fin de la législature. Sans surprise, ce sera difficile.

«Tout le système est grippé: on est passé d’une économie qui marchait à 100 à l’heure à une économie qui perd de l’argent, et beaucoup, avance le syndic d’Yverdon, Jean-Daniel Carrard. Il y aura des effets sur les finances communales, c’est évident. Maintenant on pare au plus pressé. Mais on devra être très prudent sur le prochain budget, puis revoir les investissements prévus. Nos ambitions, on devra les travailler sur la durée.»

Cash-flow malade

Ce qui inquiète, ce sont d’abord les dépenses immédiates. À Lausanne, le télétravail a fait doubler les frais de licences informatiques. Plusieurs Communes ont évidemment leurs employés en arrêt technique, mais ont aussi annoncé faire preuve de souplesse sur les contredanses, source de rentrées financières non négligeables. Les Communes qui ont déjà décidé ou vont décider de renoncer à leurs loyers commerciaux (à Lausanne, ça se chiffre en millions) s’attendent aussi à des effets plus tardifs sur les droits de superficie, ces entreprises (souvent) situées sur des parcelles communales. Pour Orbe, qui évoque cette possibilité de relance, ce sont des centaines de milliers de francs à l’année.

Sur la Riviera, Montreux est inquiet concernant les revenus liés à l’événementiel et au tourisme: taxes de séjour, retombées des manifestations et autres. La Vallée, qui retient d’ordinaire son souffle quand l’horlogerie tousse, est proche de l’apnée: au Chenit, rien que l’imposition du bénéfice des entreprises et l’impôt sur les frontaliers rapportent près d’un tiers du budget. Une horlogerie qui peinait déjà avec le marché asiatique, avant que le virus n’arrive jusqu’aux ateliers.

Reste que là et ailleurs, c’est surtout l’effet de la crise sur les rentrées fiscales issues des contribuables qui inquiète les boursiers. Celui d’Yverdon s’attend à une baisse de 10%. C’est un tout, disent les syndics, qui va du boulanger du coin à l’employé d’une multinationale au chômage partiel. «Pour tous ces gens-là, la Commune sera en première ligne», relève le syndic d’Yverdon. Les effets sont surtout attendus pour 2021, à moins que les contribuables ne changent entre-temps leurs acomptes.

Outre le fisc, les Communes s’inquiètent des effets collatéraux: retards sur les factures d’électricité, hausse des subventions et des aides sociales. «Rien que pour les crèches, les coûts risquent d’augmenter», souligne Claudine Wyssa, présidente de l’Union des Communes vaudoises (UCV). «Alors que la réforme fiscale des entreprises entre en œuvre, ça tombe plutôt mal.»

Les élus précisent parler du fonctionnement de base des Communes, et pas uniquement de leurs projets de législature.

Effets de bascule

«Tout dépendra de la durée de la crise et de la péréquation intercommunale, abonde le syndic de Nyon, Daniel Rossellat. Impossible encore d’évoquer des chiffres. Par contre, on sait qu’il y aura des conséquences sur la facture sociale.»

Justement. Celle-ci, quelque 1,8 milliard cette année, partagé à 50-50 entre le Canton et les Communes, était en renégociation quand le Covid-19 a soudain confiné tout le monde. «Les Communes n’ont plus de marge, elles se sont massivement endettées ces dernières années, et pas que les centres urbains, prévient la municipale lausannoise Florence Germond. Maintenant, il est urgent de reprendre les discussions. Faire passer la facture sociale à un tiers contre deux tiers pour le Canton, c’est le plus facile techniquement. On pourrait même le réaliser pour 2020.»

De l’avis général, une augmentation des impôts par les Communes à un an de la fin de la législature est peu probable. «Par contre, il va falloir être solidaire et arrêter de penser en silo, reprend le syndic d’Yverdon. Le Canton va toucher 249 millions de la BNS, plus 207 millions de dividendes de la BCV, non programmés. Nous, nous n’avons pas de réserves.»

«L’essentiel, dans l’immédiat, c’était de garantir les flux de trésorerie, tranche le grand argentier Pascal Broulis. Nous avons débloqué ces deux dernières semaines plus de 200 millions d’avances pour les Communes. Plus 350 millions de salaires et de subsides. Toute la force de frappe de l’État est concentrée sur la crise sanitaire. Dire que le Canton a des réserves est un mythe.» Et les réformes? «Beaucoup de choses vont changer, c’est évident. Mais les effets vont se sentir sur quatre, cinq ans peut-être. Il va falloir raisonner par secteurs d’activité et refluidifier les circuits en priorité. Les Communes devront revoir chacune leur stratégie. Voir si des investissements ont encore du sens et repenser le collectif. Et là, ce n’est pas qu’une question d’argent.»