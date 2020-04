Les comptes positifs de la «fourmi» Pascal Broulis aideront à amortir la crise

Les comptes 2019 de l’État de Vaud s’inscrivent dans la continuité des exercices précédents. Mais cette fois, ils sont présentés dans le contexte particulier du Covid-19 et de la crise économique que le virus entraîne. Mardi, le chef du Département des finances a annoncé, sans surprise, la quinzième année consécutive avec des comptes positifs. «C’est bon pour la tête», se réjouit Pascal Broulis. Le Canton dégage un excédent de 563 millions. Le Conseil d’État a procédé à diverses écritures de bouclement à hauteur de 559 millions pour ramener l’excédent net à 4 millions.

Cliquez ici pour agrandir

Les charges ont augmenté de 2,8% par rapport aux comptes 2018, pour s’établir à 10,48 milliards. Le ministre des Finances justifie ainsi cette hausse: «Xénophile, le canton de Vaud a une croissance démographique, mais aussi économique. Ce qui nécessite une augmentation des prestations.»

Du côté des revenus, 2019 a connu «passablement d’éléments extraordinaires» – dividendes de la BCV (+69 mios), participation aux bénéfices de la BNS (+62 mios), etc. –, comme c’est un peu le cas chaque année.

712 millions de plus

Le budget avait sous-estimé les revenus à hauteur de 712 millions de francs. Le gros des recettes fiscales provient des impôts sur le revenu et sur la fortune des contribuables physiques, qui ont généré plus de 4,5 milliards. Les recettes augmentent de 4,2% pour le revenu et 3% pour la fortune, par rapport à 2018. Alors que l’impôt sur le bénéfice des entreprises a baissé de 131 millions de francs avec l’entrée en vigueur de la RIE III vaudoise. Quant à la dette brute, elle se fixe à 975 millions, mais rapporte tout de même 17 millions par la grâce des intérêts dus aux impôts payés avec du retard.

Virus oblige, une grande partie des écritures de bouclement sont affectées aux préfinancements des dégâts économiques engendrés par le Covid-19. Le 18 mars, Pascal Broulis avait déjà annoncé 50 millions pour le fonds du chômage et un cautionnement de 100 millions pour venir en aide aux entreprises en mal de liquidités. À cela, s’ajoute une «réserve» de 253 millions pour «des mesures et effets non encore identifiés».

«Le Canton affronte cette épreuve avec des finances solides, assure Pascal Broulis. Il y a encore quelques semaines, on entendait ceux qui voulaient des baisses fiscales massives, d’autres des investissements massifs. Pour ma part, je préfère franchement être fourmi plutôt que cigale. Quand cela va mal, la fourmi passe l’hiver un peu plus au chaud.»

Les partis unanimes

Comme chaque année, les partis gouvernementaux sont au diapason devant les comptes de l’État de Vaud. Le PLR «salue la gestion saine et efficace des finances cantonales permettant de faire face aux conséquences du Covid-19». Le PS «est satisfait des comptes 2019 de l’État de Vaud et salue tout particulièrement le préfinancement à hauteur de 403 millions pour faire face à la sortie de la crise Covid-19». Quant aux Verts, ils se «félicitent de la très bonne santé financière du canton» et «soutiennent l’attribution des excédents budgétaires à la lutte contre les effets du Covid-19».

«Effets d’annonce»

Le Centre patronal est lui un poil plus critique sur l’action du gouvernement. «Jusqu’à maintenant, le Conseil d’État n’a rien fait de concret, du moins sur les questions financières et fiscales. Il n’y a eu que des effets d’annonce», se désole le directeur général, Christophe Reymond. La semaine dernière, le Centre patronal a interpellé «assez solennellement» le gouvernement cantonal pour qu’il se bouge, notamment en matière de fiscalité. «Dans les autres cantons romands, mais aussi en Suisse allemande, tout un éventail de mesures a déjà été pris», rappelle Christophe Reymond, qui attend que l’Exécutif vaudois présente quelque chose de «tangible» lors de son point presse de mercredi.

On verra. Dans la fable de La Fontaine, il est dit que «la fourmi n’est pas prêteuse: c’est là son moindre défaut».