«À titre personnel, je sais la difficulté de votre profession. Ce n’est pas toujours facile de garder ses nerfs, mais vous avez malgré tout des devoirs particuliers.» C’est en ces termes que le président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a tenu à adoucir la peine qu’il venait tout juste de communiquer, mercredi en fin de journée, à un gendarme déclaré coupable d’abus d’autorité. Sa faute: avoir cogné un conducteur irascible alors qu’il s’opposait physiquement à une fouille de sécurité, dans les locaux de la Blécherette. Le gendarme écope de 5 jours-amendes, à 40 francs la journée, assortis d’un sursis de deux ans.

Les faits remontent à avril 2017. En patrouille sur l’autoroute A1 à bord d’une voiture de la gendarmerie, le caporal Sergio* et son collègue repèrent un conducteur au comportement suspect en direction de Berne. Renseignements pris, l’homme est sous le coup d’un retrait de permis de conduire. Mais alors qu’il fait mine d’obtempérer aux injonctions des gendarmes, le conducteur prend la fuite. Il ne sera intercepté que plusieurs kilomètres et excès de vitesse plus loin. Extrait de force de son véhicule, il donnera du fil à retordre aux deux gendarmes qui devront le plaquer au sol, face contre terre, pour le menotter. Amené au Centre de la police de la Blécherette, l’individu ne s’en laissera pas compter pour autant et refusera de baisser son pantalon pour la fouille de sécurité. Il faudra le renfort de trois collègues pour tenter de le maîtriser, qui tenant un bras, le cou ou une jambe.

C’est dans la confusion totale que Sergio* a porté un ou deux coups de poing à la face du conducteur irascible et menaçant, alors que ce dernier était pourtant maintenu et basculé en avant pour être à nouveau menotté. Le gendarme le plus gradé s’adressera à Sergio* en ces termes: «Ce n’est pas professionnel. Dégage!» Il avait ensuite été dénoncé par le commandant de la police cantonale.

«Légitime défense»

Le caporal assure avoir agi en état de légitime défense, se sentant agressé et restant traumatisé par un «coup de boule» reçu plusieurs années auparavant lors d’une intervention à Moudon. Pour le Ministère public, qui s’est défendu de vouloir «se faire un policier», Sergio se serait rendu coupable d’abus d’autorité. Il demandait au moins 10 jours-amendes assortis d’un sursis de 2ans.

Le tribunal a estimé que les quatre collègues présents dans le local de fouille avaient donné des versions «convergentes et convaincantes». Les frappes ont été données en raison du stress de l’intervention ou de la mauvaise appréciation de la situation. L’abus d’autorité est «incontestable» et les moyens employés «disproportionnés et injustifiés». La culpabilité de Sergio est toutefois qualifiée de «légère» à cause des circonstances très difficiles de l’intervention, et la peine de «clémente».

Le président du tribunal s’est encore fendu d’un message à destination de la hiérarchie du caporal, estimant qu’il serait disproportionné qu’il soit davantage sanctionné au travail suite à son jugement. La défense, qui plaidait l’acquittement, se réserve le droit de faire appel dans les dix jours.

* Nom connu de la rédaction