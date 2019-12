Condamné à Vevey, un escroc fait les gros titres en Angleterre

Deuxième tabloïd le plus vendu outre-Manche, le «Daily Mail» a suivi de près le procès de S.W., citoyen de Sa Majesté condamné le 4 décembre dernier à 30 mois ferme par le Tribunal criminel de Vevey pour escroquerie par métier. Le père de famille avait écumé les milieux aisés de Gstaad et de la Riviera, en passant par le Pays-d’Enhaut, utilisant sa présumée fortune et ses malheurs familiaux pour attirer la sympathie de ses cibles.

Si le quotidien britannique a envoyé une correspondante dans les prétoires vaudois, c’est parce que S.W. traîne dans son pays une réputation d’arnaqueur, déjà relayée dans la presse par le passé. Complété par les investigations de deux journalistes du titre, un compte rendu d’audience a été publié le 18 décembre dernier.

Évoluant dans le milieu du polo, brandissant tous les attributs de la jet-set, l’homme défraie la chronique en Angleterre depuis 2012. Plusieurs figures connues l’accusent, comme le guitariste de Genesis Mike Rutherford, le joueur de polo professionnel Jack Kidd et un homme d’affaires installé à Gstaad, devenu millionnaire grâce à l’internet. Au premier, il devrait quelque 50'000 livres sterling pour avoir séjourné dans sa villa espagnole sans régler la location, au second 35'000 livres déboursées pour récupérer 30 chevaux mis en fourrière par la faute de S.W., et au troisième 150'000 livres, dans une transaction qui a fait l’objet d’une procédure civile en Suisse, gagnée par le plaignant.

Ces modes opératoires rappellent furieusement ceux décrits à son procès. Le Ministère public faisait mention de plusieurs locations de chalets jamais réglées, d’enfants scolarisés dans le privé sans bourse délier, d’ardoise de plusieurs dizaines de milliers de francs dans un hôtel montreusien, de crédits auprès d’établissements bancaires, en plus de proies individuelles «saignées» sur plusieurs mois à coups de centaines ou de milliers de francs. Dommage estimé: près de 2 millions de francs.

Pointe visible de l’iceberg

Avec le tribunal suisse, la presse anglaise soupçonne qu’il ne s’agit vraisemblablement que de la partie émergée de l’iceberg. «J’ai entendu dire qu’il devait de l’argent à beaucoup de monde, raconte une victime dans les colonnes du tabloïd. Je suis sûr que plein d’autres personnes ne se sont jamais manifestées. Nul n’aime passer pour un idiot!» Pour les journalistes du «Daily Mail»: «Si les victimes de S.W. en Suisse ont été déçues de la modeste peine prononcée, beaucoup en Angleterre seront ravis de le savoir enfin derrière des barreaux.»

Le journal a également cherché à savoir si S.W. avait un jour été un businessman à succès, comme il l’assurait à ses proies pour les ferrer. Les enquêtrices britanniques ont retrouvé plusieurs partenaires en affaires et créanciers restés sur le carreau après de belles promesses d’investissements. Le descendant d’une famille d’industriels fortunés invoquait les profits dégagés par son paternel pour gagner leur confiance. Or il aurait été renié par ce père et exclu par ses proches depuis belle lurette. «Certaines choses ont provoqué cette rupture», témoigne un parent. La condamnation de S.W., en 1999, à 6 mois de prison pour fraude est-elle en cause? Le tabloïd le suppose et arrive à la conclusion que S.W. n’aurait vécu que de ses arnaques depuis le début des années 2000 au moins. De quoi étayer l’escroquerie par métier condamnée par les juges de l’Est vaudois, qui n’ont pas cru aux derniers mots de l’accusé: «Il y a eu un temps où tout allait bien. Après la mort de ma mère puis de mon épouse, j’ai désespérément essayé de me refaire, mais je n’ai pas réussi à faire face.»