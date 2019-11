Confiance et transparence, notions clés du procès Agnant-Christen

«Encore et toujours Vevey…» Cette remarque de ras-le-bol émanait d’un juriste du Canton en mai dernier, fatigué de répondre à des questions juridiques sur les agissements des politiciens de la Ville d’Images. Le même type de réflexion a sûrement dû traverser l’esprit de la présidente du Tribunal de l’Est vaudois ce mardi, pendant le procès Agnant-Christen. La juge Anne-Catherine Page a en effet monté les tours à plusieurs reprises, notamment lorsque Jean-Claude Vienne – animateur de la très lue page FB «Bonjour la Municipalité» - a été contraint de s’éclipser aux lieux d’aisances, ou lorsqu’a sonné le téléphone de Christophe Privet, qui était par ailleurs au centre de certains enjeux du procès.

Dans le public essentiellement composé de journalistes, certains membres de l’extrême-gauche veveysanne étaient venus soutenir les deux municipaux, accusés de violation du secret de fonction (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire). Était aussi présente l’ex-belle-mère de Jérôme Christen (qui est divorcé), accompagnant son fils. L’élu est apparu visiblement affecté: «L’année 2018 a été la pire de mon existence. On a vécu un enfer. Le milieu associatif m’a mené à la politique. Cela fait trente ans que je m’engage pour la collectivité publique. J’ai fait les choses en mon âme et conscience. Je ne m’attendais pas à vivre une situation guerrière en Municipalité, à être réveillé le matin par la police pour être perquisitionné et à me retrouver devant un tribunal, alors que j’avais moi-même suivi des procès lorsque j’étais journaliste. Ce qui m’a été transmis par mes parents et mes grands-parents n’est pas compatible avec le fait de me retrouver considéré comme quelqu’un ayant enfreint la loi.»

Michel Agnant, qui, habituellement, cite abondamment philosophes et penseurs, s’est cette fois fait griller la politesse en la matière par son avocat Me Pierre Chiffelle, qui en a référé à Dostoïevski, ou Camus: «Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde.» L’accent a en effet été mis par la défense sur la nécessité de ne pas prendre les éléments reprochés à leurs clients individuellement, mais à les inscrire dans un contexte. Les notions de «confiance» et de «transparence» ont ainsi été au cœur des débats, pour juger des agissements incriminés – pour rappel, avoir transmis des procès-verbaux de séance de Municipalité à leur «conseiller personnel» Christophe Privet, ainsi que d’autres documents à leur avocat et à la Commission de gestion (Coges). Pour ces «infractions relativement modestes, mais par pour autant licites», le procureur a requis une peine «modeste, voire symbolique»: 40 jours-amendes avec sursis. Le verdict sera lu ce mercredi.

Développement suit…