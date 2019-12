Le Conseil d’État soutient les grévistes de Symetis

En grève pour le sixième jour consécutif, les employés de Symetis, basée à Écublens, ont obtenu mardi le soutien du gouvernement et du parlement vaudois. Le Conseil d’État et le Grand Conseil appellent en effet au maintien du site de production de valves cardiaques dans le canton de Vaud, alors que la société mère américaine, Boston Scientific, prévoit de délocaliser les activités en Irlande. Les autorités appellent aussi à l’ouverture de discussions entre la direction et le personnel.

Au total 125 employés sont concernés par ce projet. Une manifestation a d’ailleurs réuni une soixantaine de grévistes et de syndicalistes mardi matin devant le Grand Conseil.

«Les premières actions ont été entamées par le Conseil d’État le 27 novembre», explique le libéral-radical Philippe Leuba. «Nous sommes en lien avec la direction et nous sommes engagés dans ce dossier pour éviter tant que faire se peut la délocalisation des activités de Symetis, ou au moins l’élaboration d’un plan social digne.»

Le ministre de l’Économie explique avoir déjà rencontré la direction de Symetis et avoir eu un contact téléphonique avec Boston Scientific aux États-Unis. Dans l’immédiat, il a proposé la mise en place d’un groupe de travail pour discuter du maintien du site d’Écublens et espère un dialogue avec tous les acteurs: direction américaine, direction suisse, personnel et syndicat. Dans la foulée, le Grand Conseil a accepté une résolution enjoignant le gouvernement à agir dans ce sens. Ce texte a été soutenu par 134 voix contre une, avec deux abstentions.