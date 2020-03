Quelles conséquences du report des scrutins du 17 mai?

Les votations fédérales du 17 mai sont repoussées, sans date fixe. Conformément à la décision fédérale, «tout est annulé», aussi dans le Canton de Vaud, a confirmé le chef de l’état-major de conduite Denis Froidevaux.

Le Conseil fédéral dira fin mai si les fédérales auront lieu le 27 septembre. Même en admettant que les citoyens retrouvent une vie normale dès le 19 avril, il ne serait resté qu’un petit mois pour faire campagne. Trop peu pour assurer un véritable débat démocratique et permettre aux citoyens de se former librement leur opinion, selon le CF. Sans compter les questions logistiques d’impression et de distribution du matériel de vote, alors que tout fonctionne en sous-effectif, s’inquiétait dès lundi 16 mars auprès de la Chancellerie cantonale le conseiller communal Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives), préoccupé de l’avenir de l’élection complémentaire à la Municipalité de Vevey.

Outre cette ville, 17 autres localités vaudoises sont concernées par une complémentaire (dont Payerne, pour la succession de Christelle Luisier). Sept votations communales devaient aussi avoir lieu. Les plus importantes souffriront-elles du report?

Vers une nouvelle crise à Vevey?

Si l’élu Alain Gonthier s’est inquiété précocement, c’est qu’une complémentaire ne peut se dérouler que six mois minimum avant les élections générales, prévues le 7 mars 2021. Pour la complémentaire de Vevey, la date nationale du 27 septembre est donc trop tard, l’ultime délai étant au 7 septembre.

Un scrutin hors de la date nationale de fin septembre pourrait-il être organisé d’entente entre le Canton et la Ville? Au vu de la crise sanitaire actuelle, il semble qu’il n’y ait aucune garantie.

Sans vote dans les temps s’ouvrirait une nouvelle période de crise pour la Municipalité de Vevey, qui en a déjà connu plusieurs. Elle tourne déjà à 4 au lieu de 5 membres, depuis la suspension de Lionel Girardin, accusé de gestion déloyale d’intérêts publics. L’Exécutif s’était même vu imposer par le Conseil d’Etat deux élus hors-sol pendant que, en plus de Lionel Girardin, deux autres municipaux étaient à leur tour suspendus, avant d’être réintégrés. Sans vote le 17 mai, la Municipalité serait-elle capable de finir la législature à trois? «Ce sera difficile, estime la syndique Verte Elina Leimgruber: nous traversons la crise du Covid-19 en gérant une ville de 20’000 habitants. Et cette question s’est déjà posée fin 2018 (ndlr. au moment de la suspension de Jérôme Christen et Michel Agnant): la Municipalité a alors clairement indiqué qu’elle ne pouvait pas continuer à trois au Conseil d’Etat, qui a mandaté Jacques Ansermet en renfort.» Jérôme Christen se montre plus optimiste: «Peut-être pourrait-on tourner à trois, car nous sommes habitués à gérer des situations de crise depuis un moment… Dans les circonstances actuelles, où nous avons beaucoup de charges liées au coronavirus, nous parvenons à être plus efficaces et plus rapides: il y a des urgences, donc on va à l’essentiel, tout le monde fait la part des choses. Les tensions s’estompent car tout le monde doit tirer à la même corde.»

Le Canton pourrait-il contraindre le démissionnaire PLR Etienne Rivier à tout de même finir la législature? Légalement impossible. Un nouveau renfort devrait-il être nommé par le Conseil d’Etat? Dans les coulisses du Canton, on souffle que l’urgence est ailleurs.

Payerne pourrait s’aligner sur Vevey

Le 17 mai, https://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/Les-Payernois-attendront-pour-feter-leur-abbatiale/story/29951249, mais aussi de l’élection complémentaire à la Municipalité, pour remplacer Christelle Luisier, assermentée au Conseil d’Etat mardi dernier à huis clos. La problématique des délais est ici la même qu’à Vevey, sauf qu’une complémentaire après le 7 septembre à Payerne verrait la Municipalité finir à quatre, non à trois. Un problème? «Nous ne nous sommes pas encore posé la question, répond le municipal Julien Mora. Nous nous sommes organisés pour travailler à 4 en tout cas jusqu’en juillet, nous verrons pour la suite, tout en faisant en sorte que l'élection ait lieu au plus vite.» Si par hasard une date était trouvée pour Vevey, Payerne pourrait s’aligner.

Montreux: un délai potentiellement problématique pour le Jazz

La première votation sur le Centre de congrès (2m2c) a été annulée par le Conseil d’Etat, trop d’électeurs n’ayant pas reçu leur matériel de vote. La nouvelle copie (un projet moins coûteux à 78 millions de francs) ne sera donc pas examinée par les citoyens le 17 mai. Problème: pour mettre aux normes le 2m2c, il est urgent de le rénover. «Mais de toute façon toutes les manifestations sont annulées actuellement…» philosophe le syndic PLR Laurent Wehrli. Sauf que si les travaux ne commencent pas selon le planning imaginé, ce n’est pas une édition du Montreux Jazz Festival mais peut-être deux qui risquent d’être chamboulées, car expulsées hors les murs du 2m2c. «Il est trop tôt pour en parler, estime le directeur Mathieu Jaton. Pour l’instant, notre préoccupation se porte sur 2020: nous suivons de près ce qui se passe partout dans le monde et en Suisse jour après jour. Ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui. Il faut rester agile et flexible.»

Morges: «le soufflé pourrait retomber»

Les Morgiens devaient voter sur le plan partiel d’affectation (PPA) Parc des Sports, qui prévoit, sur un vaste ensemble au bord du lac, un parking souterrain, la modernisation des équipements sportifs et surtout un très grand centre aquatique, devisé à 65 millions. Cet aspect déplaît aux citoyens ayant signé pour obtenir un référendum. Chef de file des référendaires, Dominique Degaudenzi espérait que le vote se fasse au plus vite, en mars, mais pas en juin. Ce sera donc encore plus tard. «Le temps qui passe est embêtant car le soufflé retombe un peu depuis que nous avons récolté les signatures», explique-t-il. Avoir réussi à engranger 2500 paraphes (soit un millier de plus que nécessaire) constitue en effet une excellente pré-campagne. Résultat: «Nous estimons pouvoir faire campagne rapidement, comme entre deux tours d’une élection ou comme ce qui s’est passé à Genève. Mais si l’Exécutif a besoin de davantage de temps, on s’en accomodera.» «La situation actuelle nous prive des outils démocratiques les plus élémentaires, comme les marchés, lieux de discussions privilégiés, constate le syndic Vincent Jaques. Le plus important est que la population ait le temps de se forger son opinion dans de bonnes conditions. Il faudra sans doute réfléchir à d’autres moyens de produire une information objective - vidéos explicatives ou autre.»

En temps normal, le délai est de trois mois pour organiser une votation après l’aboutissement d’un référendum. Ce délai sera sans aucun doute prolongé dans le cadre de la pandémie en cours, de même que les délais pour les initiatives et référendums fédéraux ont été suspendus par le Conseil fédéral.

Blonay et Saint-Légier: un an de législature en plus?

A Blonay et Saint-Légier, les syndics n’avaient pas attendu l’annonce du Conseil fédéral pour stopper l’impression des bulletins de vote sur la fusion des deux villages dès lundi 16 mars déjà. Le report du scrutin est-il problématique? «Même en votant en septembre, le rétroplanning devrait jouer pour notre objectif d’installation au 1er janvier 2022», estime le syndic de Saint-Légier, Alain Bovay. Celui de Blonay, Dominique Martin, nuance: «Ce sera tout de même serré, car nous n’avons qu’un an et demi pour tout mettre en place, déménagements des locaux des administrations inclus. Il est prévu dans notre convention de fusion d’organiser nos générales non en mars 2021, mais en septembre. Les mandats des municipaux actuels seront donc déjà prolongés jusqu’à fin 2021. Leur demander de faire encore six mois supplémentaires jusqu’à juin 2022 (soit un an en tout) est possible de par la loi, mais ce ne sont pas les délais qui figurent dans nos conventions. Plus la date du vote est proche, mieux ce sera: dans le rythme actuel des affaires courantes, on ne peut pas empoigner certains dossiers avant de connaître l’avis de la population!»

Concise: deuxième report!

Comme un goût de bis repetita à Concise: les citoyens avaient déjà été privés du vote sur leur plan général d’affectation (PGA) en février 2019, annulé parce que le Canton n’avait pas ratifié ce PGA qui devait être adapté sur certains points à la nouvelle LAT. Chef de file du comité référendaire, Serge Moulin ne prend pas ombrage de ce deuxième ajournement: «Notre référendum a été lancé à cause d’un déficit de communication. Donc nous ne voyons pas ce report d’un mauvais oeil. Il n’y a aucune raison de se précipiter, car il y a d’autres chats à fouetter dans la situation actuelle.» Absorbé par le Covid-19, le syndic Patrick Jaggi ne dit pas autre chose, à un bémol près: «Puisque notre ancien PGA est obsolète et que le nouveau n’est pas en vigueur, on devra peut-être geler toute nouvelle construction.»