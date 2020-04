Coronavirus: les EMS ont dû innover pour s'en sortir

Coronavirus Le président américain a annoncé lundi soir la signature prochaine d'un décret visant à suspendre l'immigration aux États-Unis de manière temporaire. Plus...

Secours La Fondation Urgences Santé, qui gère notamment le 144, est submergée d’appels. Elle se charge d’environ 3000 coups de fil par jour, contre 900 en temps normal. Plus...

Coronavirus Les CFF et CarPostal mettent au point un concept pour protéger les passagers et leur personnel dès le 27 avril. Plus...