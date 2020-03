Le coronavirus se propage désormais «entre Vaudois»

C’est un cap que le canton de Vaud vient de franchir: il est confronté à des transmissions interhumaines du coronavirus sur son territoire. En clair, il se transmet désormais «entre Vaudois», comprenez qu’il n’est plus nécessaire, pour être contaminé, de revenir d’une zone à risque ou d’un foyer d’infection connu. «Il est là», ont confirmé les autorités ce mercredi. Une présence qui se traduit par un nouveau bilan forcément à la hausse: six nouveaux cas ont ainsi été enregistrés par le médecin cantonal.

Une bonne nouvelle pour commencer: le premier malade, un Français de 49 ans, est guéri. Il a pu retourner chez lui pour terminer sa convalescence.

En ce qui concerne les nouveaux cas, il s’agit d’une femme et de cinq hommes, âgés entre 33 ans et 78 ans. Deux font partie de la même famille. Trois ont fait l’objet d’une hospitalisation au CHUV et deux sont à domicile, avec un suivi médical. Dans un des cas, le dernier en date, le malade se trouve «en cours de traitement» sans encore savoir s’il pourra rester chez lui ou s’il devra être hospitalisé. Le septième malade, un homme de 80 ans habitant sur la Riviera et dépisté lundi dernier, est toujours au CHUV. Il avait été en contact avec une personne d’origine italienne à son domicile. Son état est stable. La femme de 78 ans, nouvellement contaminée, est justement une de ses proches.

Enquêtes d’entourage

Le médecin cantonal a procédé aux enquêtes d’entourage pour identifier les autres personnes qui ont été en contact avec les malades.

Actuellement, 19 personnes sont en quarantaine à leur domicile. Parmi elles, trois membres de la même famille: le père testé positif, son épouse et son enfant de 13 ans, qui eux ne présentent aucun symptôme.

C’est donc la première fois que des transmissions interhumaines du coronavirus ont lieu sur sol vaudois. Pour la première fois également, les autorités en appellent à la «responsabilité sociale» de la population. «Pour leur propre sécurité, les personnes à risque devraient éviter les lieux publics et les grands rassemblements. Et les personnes malades doivent rester à domicile pour éviter de contaminer autrui.» Le reste de la population peut vivre «normalement» en respectant les précautions de base.

Syndic d’Yverdon dépisté

À noter que du côté d’Yverdon-les-Bains, le syndic et député Jean-Daniel Carrard s’est soumis à un test de dépistage du coronavirus, sur ordre de son médecin et parce qu’il avait récemment séjourné en Italie. Lundi et mardi en effet, il s’était absenté des séances parlementaires et du plénum du Grand Conseil en raison d’un état grippal. «Fort heureusement, le test s’est révélé négatif», ont communiqué les autorités yverdonnoises mercredi.

Selon nos informations, le Français de 49 ans a été traité au CHUV comme s’il avait une grippe classique. Les médecins ont attendu que ça passe en suivant l’évolution de la fièvre et des bronches, notamment. Même prise en charge toute simple pour la première personne testée positive à Genève, sortie guérie de l’hôpital mardi.

Aucune infection grave

«La plupart de ces patients ont pour ainsi dire un rhume, indique le professeur Didier Pittet, médecin-chef du Service de prévention et contrôle de l’infection des HUG (et inventeur du fameux gel pour les mains à base d’alcool). Nous utilisons des traitements aspécifiques (un peu de Panadol, etc.).» Aucune infection grave à signaler. «Ces patients sont hospitalisés pour des raisons de santé publique; leur prise en charge ne nécessite pas des soins compliqués mais une surveillance.» Quand considère-t-on que quelqu’un est «guéri»? «Nous attendons que les symptômes aient disparu depuis 72 heures, puis nous demandons au patient de rester à la maison pendant une semaine. C’est comme une quarantaine de deux semaines, dont une partie se fait à l’hôpital.»