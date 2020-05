Coup de sac pour les candidats de 27 Municipalités vaudoises

Coup de sac! Vingt-sept localités vaudoises devaient voter pour compléter leurs Municipalités, soit le 5 avril, soit le 17 mai. Le coronavirus en a décidé autrement, rendant impossible la tenue de ces scrutins. Comme l’a annoncé le Conseil d’État, ces élections complémentaires sont de nouveau possibles dès le 21 juin. Mais il ne s’agira pas d’un simple déplacement temporel du processus: il doit au contraire recommencer entièrement de zéro.

«Des Communes comme Moudon avaient dû dévoiler leurs candidats début mars; on ne peut en rester là, car beaucoup de temps se sera écoulé, explique Vincent Duvoisin, chef du secteur des droits politiques du Service cantonal des communes. Un nouvel arrêté de convocation doit être affiché au pilier public (d’ici au 11 mai si l’élection est prévue pour le 21 juin), puis les candidats devront déposer leur liste (d’ici au 25 mai pour l’élection du 21 juin).»

Élection sensible à Vevey

«Tout est remis en jeu: les partis doivent refaire des assemblées pour désigner leurs candidats, sinon ce ne serait pas démocratique, estime Christophe Ming, président (PLR) du Conseil communal de Vevey. Dès lors, il peut y avoir des surprises partout…» Dans sa ville, l’élection complémentaire à la Municipalité est particulièrement sensible: déjà amputée d’un de ses membres (suspendu car sous enquête pour gestion déloyale d’intérêts publics), la Municipalité risquait, sans complémentaire, de finir la législature à trois après la démission du PLR Étienne Rivier.

Existe-t-il une obligation légale pour les partis de revoter? «Cela dépend de leur organisation, explique Vincent Duvoisin. En règle générale, ce sont des associations de droit privé qui disposent de leur propre mode de fonctionnement.» Avec l’interdiction de réunion actuelle édictée par le Conseil fédéral, le choix ne pourrait se faire que par d’autres modes qu’en présence (comme le vote par correspondance). C’est probablement cette voie qu’utilisera le PLR pour désigner son poulain en lice pour le remplacement de Christelle Luisier, partie au Conseil d’État.

Surprise en vue?

Gageons que les candidats seront probablement les mêmes dans une majorité de Communes. Néanmoins, le Covid-19 pourrait apporter son lot de surprises, comme l’exprime un nouveau papable à Vevey, désireux de garder l’anonymat pour le moment: «Lorsqu’on m’avait approché précédemment, je n’étais pas disposé à être candidat. Entre-temps, le coronavirus est passé par là. Je pense que d’autres personnes envisageront leur engagement autrement ou auront subi des changements professionnels qui pourraient les faire changer d’avis.»

Sur les 27 localités concernées initialement, certaines ont pu compléter leurs Exécutifs par une élection tacite. De nouvelles se sont ajoutées. Elles seront désormais 21 à devoir élire leurs représentants le 21 juin (avec un 2e tour le 12 juillet).

Ultime délai au 23 août

Pour rappel, une complémentaire ne peut se dérouler que six mois au minimum avant les élections générales, prévues le 7 mars 2021. L’ultime délai est donc fixé au dimanche 6septembre. Est-ce à dire que les Communes qui ne se seraient pas décidées à voter le 21 juin devront finir la législature avec une Municipalité réduite? Non, explique Vincent Duvoisin. «Une élection est encore possible le 23 août, avec 2e tour le 13 septembre. En effet, même si le 2e tour intervient après la date butoir du 6 septembre, ce qui compte c’est que le premier tour se soit déroulé dans les temps.»