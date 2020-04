Ni coupable ni fautif pour un naufrage public à 800'000 francs

Plus de 800'000 francs d’argent public perdus dans l’achat d’une vedette pour la Brigade du lac de Neuchâtel, et aucun responsable. Rideau sur l’affaire Agromare, du nom de ce chantier naval italien qui a livré fin 2016 à l’État de Vaud un bateau si médiocre qu’il a fini à la casse après quelques mois. Le fiasco ne revêt aucun caractère pénal, a conclu le Ministère public, saisi en 2019 d’une plainte contre inconnu déposée par la police cantonale. La conseillère d’État Béatrice Métraux l’avait dit en plénum le mois passé. L’ordonnance de classement, que «24 heures» a pu consulter, reconnaît la probité de la société italienne, à défaut de sa compétence, et pointe les lacunes de l’administration.

L’adjudication de la commande à Agromare, d’abord, «s’est faite selon les exigences légales», constate le procureur Stephan Johner. Pas de «tromperie astucieuse et volontaire» de la part de l’entreprise sur sa capacité à fournir la prestation: «Cette société existe toujours et peut se targuer d’un certain nombre de références. La Commission utilisateurs (ndlr: trois membres de la police cantonale) a en outre pu constater sur place que d’autres bateaux étaient en fabrication. Ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’une coquille vide.»

Entreprise solide

Le chantier naval a accepté une modification du contrat initial, qui prévoyait le versement de 30% du prix (664'000 francs) à la commande, en échange d’une garantie bancaire provenant d’un établissement suisse. Condition qui s’est révélée en fait impossible. Du coup, Agromare a consenti à percevoir 90% de l’argent à la livraison. L’entreprise «est suffisamment solide pour engager des travaux importants appelés à durer plusieurs mois sans le moindre acompte […]. Elle est confiante en ses capacités à livrer l’objet, faute de quoi elle ne sera pas payée, observe le Ministère public. De surcroît, Agromare SRL a accepté un contrat soumis au droit suisse, avec for juridique en Suisse, ce qui n’est pas à son avantage.»

Le procureur souligne encore que le constructeur, qui s’est engagé par contrat à une garantie de dix ans sur la coque, «a pris un grand risque de ne pas se voir payer pour son travail jusqu’à la livraison, avec, en cas de refus du bateau ou de refus de le payer, pour seule option un procès dans un pays étranger. On ne saurait en ces conditions lui prêter d’intention de tromperie.»

Erreurs d’appréciation

Des erreurs d’appréciation, les fonctionnaires en feront. La Commission utilisateurs, qui a fait une dizaine de visites du côté de Naples, ne comprend aucun expert en bateau. Quant à l’employé du Service des automobiles et de la navigation (SAN) qui a fait trois fois le voyage en Campanie, «il a exposé ne pas être ingénieur et donc ne pas être qualifié pour jauger de la qualité de la structure d’un bateau, son rôle relevant du contrôle des diverses exigences normatives suisses en vue d’une homologation (bruit, pollution…)».

Rayon couac, il y a cette certification RINA, à laquelle s’était astreinte Agromare. Les collaborateurs de l’État ont surestimé la profondeur de son analyse intermédiaire, puis ont oublié, «pour des raisons inconnues», d’exiger que soit délivrée la certification finale, pourtant prévue contractuellement. Ils auraient cru, à tort, que l’homologation par le SAN ne pourrait pas se faire sans.

A posteriori, certaines décisions prises sont «discutables», selon Stephan Johner. Celle d’accepter le bateau à la livraison alors que des défauts apparents sont constatés. Ou de les faire réparer en Suisse sans Agromare, au risque de ne plus pouvoir se prévaloir de la garantie. Étonnant aussi que la Direction générale de la mobilité et des routes accepte de signer une convention finale, alors que des points restent à régler. Au fil des jours, la vedette va montrer de plus en plus de faiblesses électroniques et structurelles, au point que son utilisation présente des risques. En avril 2018, elle est mise en cale sèche pour de bon.

Malgré tout, «on ne peut ici que se limiter à constater que les intervenants ont tenté d’œuvrer dans le sens de l’intérêt de l’État, certes avec un succès mitigé», euphémise le magistrat. Lequel ajoute que les fonctionnaires n’ont jamais voulu intentionnellement léser les intérêts publics et n’ont obtenu aucun avantage illicite de la part de l’un ou l’autre intervenant. Pas de corruption, donc. Mais un beau gâchis. Réparations et expertises comprises, la douloureuse tutoie les 830'000 francs.